Ce clavier mécanique Corsair K70 RGB MK.2 est quasi à moitié prix actuellement

Bien choisir son clavier pour agrémenter son setup gaming est primordial. Le modèle mécanique Corsair K70 RGB MK.2 est une solution très intéressante actuellement puisque son prix passe de 169,99 euros à 89,99 euros sur Amazon.

Pour profiter comme il se doit de ses sessions de jeu, le choix du clavier est tout aussi important que celui de l’écran. Et le plus souvent, les gamers misent sur des claviers mécaniques, plus réactifs, et qui offrent également des frappes beaucoup plus fluides. Le Corsair K70 RGB MK.2 fait partie de cette famille, et si on le recommande sans souci, c’est grâce à ses nombreuses fonctionnalités qui simplifieront les actions de jeu. On l’apprécie aussi pour son prix, qui bénéficie actuellement de 80 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir du clavier Corsair K70 RGB MK.2

Un clavier résistant aux finitions soignées

Un rétroéclairage dynamique RGB

Avec anti-ghosting

Auparavant proposé à 169,99 euros, le clavier mécanique Corsair K70 RGB MK.2 (Cherry MX Blue) est désormais affiché à 89,99 euros sur Amazon. Il s’agit du prix le plus bas constaté sur la plateforme pour ce produit.

Le modèle avec des switchs Cherry MX Red est disponible au même prix, à 89,99 euros, chez Boulanger.

Un clavier robuste et durable

La solidité d’un clavier est plus qu’importante pour pouvoir exécuter ses actions de jeu sans encombre. Le clavier mécanique Corsair K70 RGB MK.2 remplit ce contrat grâce à son châssis en aluminium très résistant. Mais cela ne le rend pas pour autant lourd, puisqu’il ne pèse que 1,25 kg. Son autre atout, c’est sans conteste son repose-poignet, qui permet d’éviter les douleurs aux poignets en pleine partie.

Un rétroéclairage RGB entièrement paramétrable

Comme son nom l’indique, le clavier Corsair K70 RGB MK.2 dispose d’un éclairage RGB dynamique, qui pourra être customisé et contrôlé depuis le logiciel Corsair iCue. Vous pourrez également programmer des macros, synchroniser l’éclairage avec tous les périphériques compatibles, et même faire en sorte que les lumières colorées réagissent de manière dynamique à vos actions de jeu en temps réel. Bref, une expérience entièrement personnalisable, d’autant plus qu’il vous sera possible d’enregistrer jusqu’à 3 profils différents, de même que divers raccourcis.

Une frappe agréable, avec l’anti-ghosting en prime

Concernant la frappe, celle-ci sera plutôt agréable grâce aux switchs mécaniques Cherry MX Blue, des interrupteurs à clic qui fournissent un retour audible et tactile. Concrètement, ces derniers sont dotés d’un mécanisme générant une résistance à une certaine hauteur. La frappe est donc enregistrée au moment même où ce point de résistance est franchi.

Et si vous avez tendance à enchaîner rapidement les frappes et autres combos, sachez que ce clavier dispose de la technologie anti-ghosting. Vous pourrez ainsi presser plusieurs touches en même temps sans risquer les erreurs d’interprétation puisque chaque frappe sera enregistrée correctement.

Enfin, côté connectique, le clavier intègre un port USB pass-through, qui vous donnera la possibilité de brancher une souris ou un casque. Le clavier se branchera à l’ordinateur en USB également.

Pour comparer le Corsair K70 RGB MK.2

Si vous souhaitez découvrir d’autres références présentes sur le marché, et les mesurer au Corsair K70 RGB MK.2 ci-dessus, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs claviers mécaniques du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.