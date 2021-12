Le drone DJI Mavic Air est de retour à moitié prix pour la période de Noël

DJI est le leader sur le marché et même si son Mavic Air date de 2018, ce dernier reste une excellente solution pour celles et ceux qui souhaitent avoir un drone complet avec une belle qualité d'images. D'autant plus qu'il est bien plus accessible qu'avant avec un prix qui chute aujourd'hui de 849 euros à seulement 399 euros chez la Fnac.

Le DJI Mavic Air est actuellement le meilleur rapport qualité-prix des drones de la marque à l’heure où nous écrivons ces lignes. Il filme d’une meilleure qualité, propose de plus de fonctionnalités automatiques et est tout aussi compact que le Mavic Mini (le modèle abordable de la marque) pour sensiblement le même prix grâce à cette réduction de 450 euros.

Le DJI Mavic Air, c’est quoi ?

Un drone compact

Qui détecte les obstacles

Qui filme jusqu’en 4K à 30 IPS

Et qui propose de nombreux modes automatiques

Au lieu de 849 euros à son lancement en 2018, le drone DJI Mavic Air est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 399 euros sur le site de la Fnac, soit une réduction de 53 % sur son prix d’origine.

Il existe une alternative un peu plus abordable chez le concurrent Parrot. Il s’agit du drone Anafi 4K et il est actuellement en promotion à 299 euros au lieu de 699 euros, toujours chez Darty et la Fnac.

Le meilleur rapport qualité-prix pour un drone DJI

Le DJI Mavic Air n’est plus tout jeune. Il s’est fait remplacer par le Mavic Air 2 l’année dernière et plus récemment par le Air 2s, mais autant vous dire que ce n’est pas le même budget pour ces deux derniers, car le prix est plus que doublé. Le Mavic Air premier du nom se rapproche aujourd’hui plus de la gamme abordable Mavic Mini, mais avec des fonctionnalités bien plus premiums, comme le fait de proposer un détecteur de collisions Flight Autonomy 2.0 afin d’éviter à votre place, dans la mesure du possible, les obstacles se dressant sur votre chemin, tel qu’un mur ou un arbre.

Outre cela, le Mavic Air est quasi aussi compact que le Mavic Mini avec un gabarit de la taille d’un smartphone (une fois plié) pour un poids de seulement 430 grammes. Il peut même filmer en 4K UHD à 30 fps, en 2,7K à 60 fps ou en Full HD/HD à 120 fps grâce à sa caméra CMOS de 11 mm stabilisée sur 3 axes. Il est vrai que le plus récent Mavic Mini 2 propose cette même qualité d’affichage, mais il est actuellement plus cher que ce Mavic Air. Vous trouverez ci-dessous des exemples de photos prises avec le drone.

Contrôlable d’un simple geste de la main

De même pour les modes, le Mini 2 fait beaucoup de sacrifices pour baisser la facture finale, mais le Mavic Air n’en a presque pas fait à sa sortie il y a 3 ans. On retrouve alors de nombreuses fonctionnalités haut de gamme que le drone abordable de la marque n’a pas, comme le Palm Control (ou SmartCapture), qui permet de contrôler le drone avec les gestes de la main. Vous pouvez alors lui faire signe de vous suivre ou de prendre une photo, par exemple. D’autres programmes automatiques sont au rendez-vous, en passant du mode Astéroïde au mode Boomerang jusqu’à la fonction ActiveTrack pour suivre jusqu’à 16 personnes en même temps.

Le DJI Mavic Air se contrôle à l’aide d’une télécommande incluse, qui offre une portée théorique de 4 kilomètres de distance, où il est d’ailleurs possible d’y insérer son smartphone pour avoir un retour vidéo en temps réel. La batterie de 2 375 mAh peut enfin faire voler le drone pendant un peu plus de 20 minutes, selon les modes utilisés, et vous n’aurez pas besoin d’une microSD dans l’immédiat grâce à sa capacité interne de 8 Go, très utile pour stocker quelques vidéos, même si une fente permet d’étendre le stockage par la suite.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le DJI Mavic Air.

