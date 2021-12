Avant Noël, il est possible d’avoir une barre de son Samsung pour moins de 100€

Pas facile de trouver un système audio de qualité pour sa TV sans y mettre un prix élevé. Samsung prouve le contraire avec le modèle HW-T450. Cette barre de son 2.1 avec un caisson de basse coûte aujourd'hui 99,99 euros sur Cdiscount, au lieu de 169 habituellement. Elle va rendre le son de vos films et séries bien plus impactant et immersif.

L’entrée de gamme étant souvent une affaire de compromis, il n’est pas rare de tomber sur une barre de son abordable, mais peu efficace. La Samsung HW-T450 n’est heureusement pas de celles-là. Si elle est loin des barres de son premium, elle n’en reste pas moins intéressante. Avec son caisson de basse sans fil, elle offre un rendu 2.1, bien plus précis et puissant que les haut-parleurs de votre TV. Déjà accessible, ce système audio le devient davantage grâce à remise cumulée à une offre de remboursement, vous faisant économiser 70 euros sur la facture.

La Samsung HW-T450

C’est une barre de son élégante facile à installer

Un rendu sonore 2.1 et une puissance totale de 200 W

Compatible Dolby Digital et Bluetooth

Habituellement au prix de 169 euros, la barre de son Samsung HW-T450 est aujourd’hui disponible à 129,99 euros chez Cdiscount, mais passe à 99,99 euros grâce à une ODR d’une valeur de 20 euros, valable jusqu’au 11 janvier 2022.

Retrouvez la Samsung HW-T450 à 99,99 € chez Cdiscount

Une barre de son entrée de gamme réussie

Pour commencer, le design de cette barre de son est élégant et minimaliste, un bel objet qui profite d’une bonne qualité de fabrication. Au niveau de l’encombrement, le modèle HW-T450 fait tout de même 86 cm de longueur. Cela peut paraitre assez imposant quand on la compare avec d’autres références plus compactes. Malgré tout, cette barre de son saura trouver sa place dans votre salon. Ne dépassant pas les un mètre de longueur, elle arrivera à se glisser au pied de TV. Vous pouvez aussi la fixer au mur. Quant au caisson de basse, il pourra être installé là où vous voulez.

Cette barre de son est une bonne solution si vous n’avez pas un gros budget pour améliorer le son de votre téléviseur. Elle propose un rendu 2.1 convaincant avec son caisson de basse filaire. Une fois le câble optique branché à votre TV, tout est prêt et vous pourrez directement contrôler le son grâce à la télécommande fournie avec la barre de son.

Un système audio efficace misant sur les bases

Cet équipement sonore propose une puissance totale de 200 W, avec une signature marquée sur les basses. C’est agréable pour de la musique ou un bon film, mais ça ne convient pas à tous les styles et ce n’est pas non plus adapté pour regarder le journal télévisé le soir. Pour pallier cela, Samsung a intégré un mode « Smart » qui s’adaptera le son en fonction du contenu diffusé. Il y a trois autres modes préréglés : jeux, standard et surround. L’expérience sonore est donc optimisée, que vous regardiez un film d’action, un match de sport, un concert, etc. Certes, la barre de son ne propose pas de rendu natif Dolby Atmos, ni DTS:X, mais on apprécie, qu’elle soit compatible avec le son en Dolby Digital qui va donner un effet surround.

Conçue également pour écouter de la musique dans de bonnes conditions, vous pourrez y connecter votre smartphone ou votre tablette. La présence d’un mode Musique permettra d’ailleurs d’optimiser le son de la chanson en lecture afin d’en préserver la qualité sonore. Enfin, vous pouvez connecter simultanément deux smartphones à votre barre de son, grâce au Bluetooth multipoint. Sachez qu’il n’y a pas de port HDMI sur cette barre de son.

Retrouvez la Samsung HW-T450 à 99,99 € chez Cdiscount

Trouvez la barre de son qu’il vous faut

Afin de découvrir d’autres références de barres de son, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son en fonction de son budget.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.