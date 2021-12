La puissante barre de son Samsung HW-A550 est vendue au rabais à la Fnac

La barre de son Samsung HW-A550 est un modèle entrée de gamme pour le géant sud-coréen, mais c'est un produit hautement qualitatif pour le prix auquel il est vendu aujourd'hui. La Fnac propose aujourd'hui un rabais de 23 %, ce qui donne 229 euros au lieu de 299 euros habituellement.

Samsung propose de nombreuses références de barre de son pour satisfaire tous les budgets. Celle qui nous intéresse ici est la HW-A550, une remplaçante plus puissante de la HW-T550, mais tout aussi abordable que l’ancienne version, qui n’est à ce jour plus produite. Et la bonne nouvelle, c’est que ce nouveau modèle bénéficie d’ores et déjà d’une belle réduction de 70 euros sur le prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung HW-A550

Une puissance de 410 W au total (250 W pour le caisson de basse)

Un très bon rendu sonore 2.1 + compatible DTS Virtual:X

Le Bluetooth multipoint est de la partie

Au lieu de 299 euros habituellement, la barre de son Samsung HW-A550 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 229 euros sur le site de la Fnac, soit une remise immédiate de 23 %.

Un design identique, mais une puissance accrue

La Samsung HW-A550 ressemble en tout point au modèle précédent, le bien nommé HW-T550. On retrouve donc le même design noir pour la barre de son et le caisson de basse, avec des dimensions exactement identiques. La seule différence se fait un niveau du poids, puisque le plus récent des deux est 300 grammes plus lourd, mais cela s’explique surtout par une puissance sonore accrue. En effet, si la HW-T550 proposait 320 W, dont 160 W pour le caisson, la HW-A550 monte jusqu’à 410 W au total, dont 250 W pour le caisson. C’est une belle prouesse, surtout que la nouvelle est proposée au même prix que l’ancienne.

D’ailleurs, le caisson de basse est toujours sans fil pour faciliter l’installation du produit dans votre domicile. Il trouvera parfaitement sa place sur ou à côté de votre meuble TV, tandis que la barre de son pourra se placer devant le téléviseur et même se fixer au mur grâce à l’accroche dédiée.

Un bon son 2.1 avec du Bluetooth multipoint

Comme son prédécesseur, la Samsung HW-A550 propose un rendu sonore en 2.1 d’une grande qualité pour le segment de l’entrée de gamme, avec des basses bien profondes, sans oublier la compatibilité avec la technologie DTS Virtual:X pour un effet surround qui facilite grandement l’immersion. Le mode « Smart Sound » est toujours présent et se charge d’analyser chaque contenu pour optimiser le rendu sonore en fonction du contenu que vous regardez (sport, film, concert, etc.). Un game mode est également dédié aux jeux vidéo pour améliorer l’expérience sonore.

Grâce à l’HDMI ARC, il est tout à fait possible de se passer de la télécommande incluse avec la barre de son, pour ne finalement qu’utiliser celle de votre téléviseur Samsung. Avec cette dernière, vous pourrez alors éteindre et allumer, ajuster le volume et même accéder aux différents réglages. Le Bluetooth reste enfin en 4.2, même si on aurait aimé la version 5 sur ce nouveau modèle, mais la fonctionnalité multipoint pour connecter deux appareils en même temps est toujours de la partie, ce qui est très pratique en soirée avec des ami(e)s, par exemple.

Pour comparer la Samsung HW-A550

Si vous avez un budget un peu moins serré pour acheter une barre de son, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide dédié.

