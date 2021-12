À moins de 200€, cet écran gaming incurvé et 165 Hz est un excellent deal

Si vous êtes à la recherche d’un écran gaming performant, réactif pour des jeux vidéo exigeants, alors cette offre pourrait vous plaire. Lenovo propose le modèle G27c-10 avec des caractéristiques idéales pour les joueurs, qui a l'avantage d'être proposé à moins de 200 euros, au lieu des 319 euros demandés sur le site du constructeur.

Si un joueur ou une joueuse recherche les meilleurs composants pour booster son PC, il faut aussi le bon écran gaming qui va avec, car il peut faire la différence lors de vos parties. Avec le G27c-10, le constructeur Lenovo propose un moniteur réactif qui permettra d’accélérer votre temps de réaction et de profiter de chaque détail de vos jeux préférés afin de ne manquer aucune action décisive pour votre victoire. Avec ses caractéristiques il a de quoi plaire aux joueurs, surtout avec 120 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir du moniteur AOC

Une dalle VA de 27 pouces FHD et 165 Hz

Le format incurvé pour favoriser l’immersion

Un temps de réponse rapide, seulement 1 ms

En bonus : la compatibilité avec AMD FreeSync

Affiché au prix de 319 euros, le moniteur gaming Lenovo G27c-10 est disponible en promotion à 199 euros sur le site officiel, soit plus de 35 % de remise immédiate.

Retrouvez l'écran Lenovo G27c-10 à 199 € sur le site officiel

Un moniteur FHD certes, mais qui favorise l’immersion

Visuellement, cet écran ressemble à la plupart des moniteurs. Le Lenovo G27c-10 opte pour un look classique, mais qui est réussi avec de fines bordures misant sur un look à la fois sobre et robuste. Ergonomique et personnalisable, il est possible de régler à votre guise sa hauteur, son angle de rotation, d’inclinaison, de pivotement ou même le fixer au mur pour s’adapter à vos besoins.

De plus, vous profiterez d’un meilleur confort visuel grâce à sa courbure de 1500R qui garantit une bonne immersion en jeu. Cet écran PC n’est pas sans défaut. On pourrait lui reprocher sa dalle VA de 27 pouces qui affiche seulement une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels), alors que la plupart des moniteurs proposent du QHD. Malgré tout, l’écran offre une bonne qualité d’image avec des couleurs riches et une belle luminosité de 350 cd/m².

Une configuration solide pour jouer en toute fluidité

Le Lenovo G27c-10 n’est certes pas le moniteur le plus haut de la marque, néanmoins, la dalle 165 Hz incurvée devrait largement suffire à de nombreux gamers désireux d’accroître leurs performances ou tout simplement de gagner en confort. Ce moniteur sera donc efficace pour jouer dans de bonnes conditions et obtenir un gameplay fluide en toute circonstance.

Certains jeux nécessitent d’une bonne réactivité ainsi que de bons réflexes — type FPS — c’est pourquoi Lenovo propose un écran réactif, grâce à un temps de réponse de seulement 1 milliseconde pour être toujours au bon timing. Ce n’est pas tout, ce moniteur est également compatible avec la technologie AMD FreeSync pour avoir des images nettes, et ainsi éviter les problèmes de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au court de vos parties. Quant à la connectique de cet écran, on retrouve le strict nécessaire à savoir un port HDMI, et une entrée DisplayPort.

