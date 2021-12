Amazon rend le SSD Samsung 870 QVO avec 2 To plus abordable en cette fin d’année

Plus durables, plus rapides et aussi plus compacts que les disques durs, les SSD sont la solution idéale pour booster votre PC. Et ça tombe bien, car, en ce moment, le SSD 870 QVO de Samsung est en promotion. Il passe de 209,99 euros à 149,90 euros seulement pour le modèle 2 To.

Même avec la démocratisation des NVMe, les SSD classiques offrent toujours de belles performances et sont des solutions incontournables pour gagner en vitesse d’exécution et de transfert. Désormais, ils ont l’avantage d’être de plus en plus abordables. C’est le cas du 870 QVO de Samsung, l’une des meilleures références, qui profite actuellement de près de 30 % de remise pour le modèle avec 2 To de stockage.

Ce qu’il faut retenir de ce SSD de Samsung

2 To de capacité

Avec des débits allant jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture

Plus compact qu’un SSD classique

Au lieu d’un prix barré à 209,99 euros, le SSD Samsung 870 QVO de 2 To est désormais disponible en promotion à 149,90 euros sur le site d’Amazon.

Retrouvez le Samsung 870 QVO 2 To à 149,90 € sur Amazon

De meilleures performances qu’auparavant

Le SSD 870 QVO est une excellente référence chez Samsung, dont la taille est au format standard de 2,5 pouces, ce qui lui permet d’être facilement installé dans une tour ou un PC portable. Si le modèle 870 QVO est identique à son prédécesseur d’un point de vue du design, il profite de bien meilleures performances. En effet, Samsung promet une amélioration de 15 % des performances en lecture et écritures aléatoires, par rapport au 860 QVO. Sa vitesse de transfert culmine désormais à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Un gain de 10 Mo/s par rapport à la génération précédente.

Avec de telles performances, les temps de chargement seront réduits et les transferts deviendront très rapides. Mieux, il profite de la technologie TurboWrite qui permet d’accélérer les vitesses d’écriture et maintient un niveau de performance élevé à long terme grâce à une mémoire tampon plus importante. Quant à la mémoire V-NAND de 4e génération, elle est toujours de la partie et apportera un boost d’endurance — lors de transferts de fichiers par exemple — de rapidité et permettra aussi d’économiser de l’énergie.

Toujours résistant et avec une grande capacité de stockage

C’est bien connu, les SSD sont plus résistants que les disques durs traditionnels et le 870 QVO n’échappe pas à la règle. Grâce à l’absence de pièces mécaniques, le disque interne de Samsung est plus apte à résister aux chocs et aux vibrations. Cela promet une durabilité plus grande, d’autant plus que le constructeur garantit son produit durant 3 ans.

Enfin, doté d’une capacité de stockage de 2 To, ce SSD vous offre davantage d’espace sur votre PC pour pouvoir profiter de plus de contenus comme des jeux vidéo, des applications et des logiciels.

Retrouvez le Samsung 870 QVO 2 To à 149,90 € sur Amazon

Les alternatives externes

Si vous préférez opter pour un SSD externe afin de transporter facilement vos données, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.