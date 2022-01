Dell S2522HG : cet écran gaming (24,5″, 240 Hz, 1 ms) chute sous les 200 €

L'écran PC gamer Dell S2522HG, qui se démarque par son taux de rafraîchissement de 240 Hz, est un très bon outil pour enchaîner des actions de jeu en toute fluidité. En ce moment, il est disponible à prix réduit : 199,95 euros au lieu de 289,99 euros sur Amazon.

Les joueuses et joueurs exigeants savent à quel point il est primordial de miser sur un bon taux de rafraîchissement pour pouvoir enchaîner les combos de jeu sans aucun accroc. C’est ce que propose le moniteur Dell S2522HG, avec son écran 240 Hz et son taux de réponse rapide de 1 ms. Son prix est d’ailleurs très avantageux en ce moment au vu de ces bonnes caractéristiques, et ce, grâce à une promotion de 90 euros.

Les points essentiels du moniteur gaming Dell S2522HG

Une dalle IPS Full HD de 24,5 pouces

Un écran rafraîchi à 240 Hz

Compatible AMD FreeSync et Nvidia G-Sync

Au lieu de 289,99 euros, l’écran PC gamer Dell S2522HG est désormais affiché à 199,95 euros sur Amazon.

Un moniteur taillé pour les longues sessions de jeu

Le moniteur gaming Dell S2522HG présente un design particulièrement sobre, avec un pied ergonomique solide qui lui assure une bonne stabilité. Son écran est encadré de bordures très fines, voire quasi invisibles, ce qui laissera toute leur place aux images qui défileront. Bon point : le support est entièrement ajustable, vous pourrez donc régler facilement la hauteur, le pivotement, la rotation et l’inclinaison de l’écran pour un meilleur confort. Par exemple, il sera totalement possible de mettre l’écran en position verticale, ce qui sera plutôt pratique si vous voulez avoir la place d’installer d’autres écrans sur votre bureau.

Toujours concernant son écran, celui-ci intègre une dalle IPS Full HD de 24,5 pouces, ce qui sera plus que confortable pour ne manquer aucun détail dans vos parties. En plus, Dell y a inséré quelques petits bonus pour maximiser le confort visuel des utilisateurs : l’écran ne présente aucun scintillement, et les émissions de lumière bleue qui peuvent causer une grande fatigue oculaire seront considérablement réduites.

De grosses performances pour des parties fluides

Mais le principal atout de ce modèle, c’est bel et bien son taux de rafraîchissement de 240 Hz, qui assurera un affichage très fluide lors de vos actions de jeu. Les combos et mouvements rapides ne souffriront d’aucun ralentissement, et pourront au contraire profiter d’une très grande réactivité. Outre cette qualité, l’écran possède aussi un taux de réponse de 1 ms pour justement augmenter cette réactivité. Le Dell S2522HG est aussi compatible avec les technologies AMD FreeSync et Nvidia G-Sync, qui agissent pour limiter le phénomène de tearing (ou déchirure d’écran), ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie.

Enfin, la connectique n’est pas en reste et est plutôt fournie, avec deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2, cinq ports USB 3.2 Gen 1 (montant ou descendant) et une sortie casque.

Quels autres écrans pour le gaming ?

