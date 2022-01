Cdiscount prépare les soldes avec une e-carte cadeau : 130 € pour 150 € d’achat

Cdiscount anticipe l'arrivée des soldes d'hiver 2022 pour vous faire économiser encore plus d'argent le moment venu. Cela se traduit par une e-carte cadeau d'une valeur de 150 euros, mais que vous payez que 130 euros grâce à un code promo.

Les soldes d’hiver 2022 commencent la semaine prochaine, le mercredi 12 janvier à 8h du matin exactement. Si vous aviez prévu de faire quelques achats sur Cdiscount, le site marchand vous propose dès aujourd’hui d’optimiser vos futurs achats avec une e-carte cadeau d’une valeur de 150 euros, mais que vous payez 20 euros de moins pour déjà faire des économies sans même penser aux réductions qui s’appliqueront sur de nombreux produits. Retrouvez tous les détails de l’offre ci-dessous.

La e-carte cadeau Cdiscount en quelques mots

130 euros dépensés pour 150 euros d’achat

Une e-carte cadeau utilisable dès le début des soldes

Et sur tous les produits du site Cdiscount (hors exclusions)

Jusqu’au 7 janvier à 10h, la e-carte cadeau Cdiscount d’une valeur de 150 euros est disponible à seulement 130 euros en utilisant le code promo « CKDO20 » avant de procéder au paiement de la commande. Cette offre est disponible dans une quantité limitée, soit aux 1 500 premiers clients.

Comment profiter de la e-carte cadeau ?

La e-carte cadeau Cdiscount d’une valeur de 150 euros vous permet d’économiser 20 euros sur vos futurs achats des soldes d’hiver. Une fois la commande passée avec le code promo, vous recevrez un mail, au plus tard le 11 janvier prochain, et vous pourrez l’utiliser dès le lendemain à partir de 8 heures du matin. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur pendant les soldes de janvier, pas d’inquiétudes, car la e-carte cadeau est utilisable au maximum jusqu’au 31 mars 2022.

Cette e-carte cadeau n’est pas directement lié à votre compte sur le site de Cdiscount. Elle prend tout simplement la forme d’un bon d’achat via un code que vous devrez renseigner lors de votre commande et qui vous permettra de profiter d’une remise immédiate de 150 euros. Notez qu’elle n’est pas fractionnable, elle doit être utilisée dans son intégralité et en une seule fois.

Sur quel produit l’utiliser ?

Elle sera utilisable sur tous les produits du site marchand, aussi bien les offres vendues et expédiées par Cdiscount que celles de la MarketPlace. Il y a cependant des exceptions pour les frais de port, les abonnements, dont Cdiscount à Volonté, ainsi que les offres partenaires comme Cdiscount Voyage, Cdiscount mobile, Cdiscount Energie, Cdiscount Billetterie, Cdiscount Santé, Floa Bank ou encore les livres, le développement photo et le téléchargement de musique. Les produits dématérialisés ne sont pas non plus éligibles avec la e-carte cadeau.

Ceci étant dit, vous pourrez très bien l’utiliser pour économiser de l’argent sur votre futur nouveau smartphone, tablette, TV, casque audio, écouteurs sans fil, objets connectés, barre de son et bien d’autres produits Tech, évidemment avec la possibilité de cumuler ça avec les promotions des soldes d’hiver sur Cdiscount, selon certaines conditions. Il faut en revanche savoir qu’il n’est possible d’utiliser qu’une seule e-carte cadeau par commande.

Dernière étape : Cdiscount à Volonté

Pour bénéficier de la livraison gratuite et d’autres avantages, l’abonnement Cdiscount à Volonté est un must-have, surtout avec la période des soldes qui arrive. N’hésitez donc pas à découvrir tout ce qu’il y a à savoir sur l’Amazon Prime à la française.

