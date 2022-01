La tablette Samsung Galaxy Tab S5e n’a jamais été aussi abordable que pendant les soldes

Si vous recherchez une bonne tablette pas trop chère pendant les soldes, nous avons clairement l'offre qu'il vous faut. Le prix de la Samsung Galaxy Tab S5e équipée d'un écran Super AMOLED en Quad HD passe actuellement de 399 euros à seulement 269 euros chez E.Leclerc pour la version avec 64 Go de stockage.

Dans le monde des tablettes tactiles, les iPad d’Apple règnent en maitre. Cependant, les références Android sont plus nombreuses et certaines se démarquent du lot, comme c’est le cas des produits Samsung. Par exemple, la Galaxy Tab S5e propose de bonnes performances et une expérience visuelle avec des contrastes infinis pour 130 euros de moins grâce aux promotions des soldes d’hiver 2022.

Les atouts de la Galaxy Tab S5e

L’écran Super AMOLED avec une définition Quad HD

L’interface One UI adaptée pour tablette

L’autonomie (très) généreuse

Au lieu de 399 euros depuis son lancement, la Samsung Galaxy Tab S5e avec 64 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 269 euros chez E.Leclerc.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Tab S5e. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une expérience visuelle au top

La Samsung Galaxy Tab S5e est sortie il y a deux ans, on pourrait alors croire que cette tablette n’est plus si recommandable que ça en 2021, mais que nenni. Elle jouit d’une fiche technique à faire saliver encore certains concurrents, notamment avec sa dalle Super AMOLED de 10,5 pouces affichant une définition Quad HD de 2 500 x 1 600 pixels, dotée d’une excellente luminosité calibrée presque à la perfection. Vous profiterez donc d’un écran de très bonne facture pour visionner toute sorte de contenus.

De bonnes performances

Vous pourrez même jouer à des jeux 3D. Bon, cela ne sera pas dans les meilleures conditions graphiques possible à cause d’un Snapdragon 670 vieillissant, mais cette puce délivre encore aujourd’hui des performances suffisantes pour faire tourner Fortnite, par exemple. Alors oui, les graphismes sont réglés, au minimum, mais c’est un exploit pour une tablette de 2019. De plus, les 4 Go de mémoire vive assurent une expérience utilisateur globale sans ralentissement, ce qui est encore plus agréable lorsqu’on utilise l’excellente interface One UI, car c’est simple et facile d’accès et il serait dommage de gâcher cela par de freezes ou autre.

Et deux à trois jours d’autonomie

Là où la tablette coréenne va réellement exprimer son plein potentiel, c’est au niveau de l’autonomie. Avec sa batterie de 7 040 mAh, la Galaxy Tab S5e peut facilement tenir 2 à 3 jours, même avec un usage intensif. Il faut dire que c’est agréable de ne pas rajouter à votre liste un autre produit à recharger à chaque fois que vous allez vous coucher. La tablette pourra alors tranquillement rester plusieurs jours sur la table de votre salon et être active quand vous en avez besoin. Si besoin, la charge rapide est de la partie pour récupérer 50 % en une quarantaine de minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Samsung Galaxy Tab S5e.

