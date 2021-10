La Samsung Galaxy Tab S5e est aujourd’hui moins chère qu’un iPad classique

La Samsung Galaxy Tab S5e n'est pas une référence premium pour la marque coréenne, mais elle était tout de même vendue à 469 euros au lancement si vous optiez pour le modèle avec 128 Go de stockage. Aujourd'hui, cette version de la tablette devient beaucoup plus abordable en passant sous la barre symbolique des 300 euros.

La Samsung Galaxy Tab S5e a été lancée en 2019, donc il y a deux ans maintenant, et n’a toujours pas de successeur à l’heure actuelle, mais elle continue d’être encore une tablette recommandable à fur et à mesure que son prix baisse. Aujourd’hui, elle n’a tout simplement jamais été aussi abordable que maintenant grâce à cette réduction de 170 euros sur son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir de la Galaxy Tab S5e

L’écran Super AMOLED avec une définition Quad HD

L’interface One UI adaptée pour tablette

L’autonomie (très) généreuse

Au lieu de 469 euros à son lancement, la Samsung Galaxy Tab S5e avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 299 euros sur Cdiscount. Pour obtenir ce prix, il suffit de cumuler la remise immédiate de 70 euros avec l’ODR de 100 euros valable jusqu’au 30 novembre 2021.

Une fiche technique encore d’actualité

La Samsung Galaxy Tab S5e est sortie il y a deux ans, on pourrait alors croire que cette tablette n’est plus si recommandable que ça en 2021, mais que nenni. Elle jouit d’une fiche technique à faire saliver encore certains concurrents, notamment avec sa dalle Super AMOLED de 10,5 pouces affichant une définition Quad HD de 2 500 x 1 600 pixels, dotée d’une excellente luminosité calibrée presque à la perfection. Vous profiterez donc d’un écran de très bonne facture pour visionner toute sorte de contenus.

Vous pourrez même jouer à des jeux 3D. Bon, cela ne sera pas dans les meilleures conditions graphiques possible à cause d’un Snapdragon 670 vieillissant, mais cette puce délivre encore aujourd’hui des performances suffisantes pour faire tourner Fortnite, par exemple. Alors oui, les graphismes sont réglés, au minimum, mais c’est un exploit pour une tablette de 2019. De plus, les 4 Go de mémoire vive assurent une expérience utilisateur globale sans ralentissement, ce qui est encore plus agréable lorsqu’on utilise l’excellente interface One UI, car c’est simple et facile d’accès et il serait dommage de gâcher cela par de freezes ou autre.

Deux à trois jours d’autonomie

Là où la tablette coréenne va réellement exprimer son plein potentiel, c’est au niveau de l’autonomie. Avec sa batterie de 7 040 mAh, la Galaxy Tab S5e peut facilement tenir 2 à 3 jours, même avec un usage intensif. Il faut dire que c’est agréable de ne pas rajouter à votre liste un autre produit à recharger à chaque fois que vous allez vous coucher. La tablette pourra alors tranquillement rester plusieurs jours sur la table de votre salon et être active quand vous en avez besoin. Si besoin, la charge rapide est de la partie pour récupérer 50 % en une quarantaine de minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Tab S5e.

