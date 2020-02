Galaxy Tab A, S5e et S6 : toutes les tablettes Samsung en promotion

C’est aujourd’hui votre jour de chance si vous aviez dans l’idée d’investir dans l’une des tablettes tactiles du constructeur coréen. Samsung Galaxy Tab A, S5e et S6, elles sont toutes en promotions sur Rakuten, qui plus sont vendues via un revendeur français avec une garantie de 2 ans. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Samsung répond à tous les budgets avec ses trois modèles de tablettes tactiles : Galaxy Tab A (entrée de gamme), Galaxy Tab S5e (milieu de gamme) et Galaxy Tab S6 (haut de gamme). Toutes profitent du savoir-faire exemplaire du géant coréen dans le domaine, d’autant plus qu’elles sont toutes équipées de l’interface One UI adaptée pour tablette. C’est à ce jour la meilleure alternative à iPad OS dans le monde d’Android.

Samsung Galaxy Tab A (2019)

La Samsung Galaxy Tab A (2019) est la tablette la plus abordable du constructeur coréen. Elle s’équipe d’un écran IPS LCD (Full HD+) de 10,1 pouces qui est de bonne facture pour son prix contenu, et on peut faire le même constat pour le reste de sa fiche technique. Son SoC Exynos 7904 épaulé par 2 Go de mémoire vive ne casse pas des briques en termes de performances, mais offre une expérience utilisateur fluide au quotidien et c’est tout ce qu’on lui demande. Cette tablette bon marché va surtout surprendre par son autonomie extrêmement confortable. Avec sa batterie de 6 150 mAh, comptez 2 à 3 jours d’utilisation en alternant réseau social, streaming, jeux, etc.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Samsung Galaxy Tab A (2019).

En bref

Un écran LCD de bonne qualité

L’interface One UI adaptée sur tablette

Une autonomie confortable au quotidien

Au lieu de 219 euros, la Samsung Galaxy Tab A (2019) au format 10,1 pouces est aujourd’hui affichée à 169 euros sur Rakuten, puis passe à 154 euros grâce au code promo RAKUTEN15. De plus, vous recevrez 11,90 euros offerts sur votre prochaine commande.

Samsung Galaxy Tab S5e

La Samsung Galaxy Tab S5e est quant à elle une tablette milieu de gamme qui se concentre sur « l’essentiel » — comme ce fut le cas pour le Galaxy S10e — avec de légers sacrifices pour faire baisser la facture. Cependant, on retrouve tout de même un écran Super AMOLED Quad HD de 10,5 pouces calibré presque à la perfection, idéal pour visionner du contenu en streaming. Elle est propulsée par un Snapdragon 670 épaulé par 4 Go de mémoire vive, ce qui permet de faire tourner quelques jeux 3D en plus de bénéficier d’une expérience utilisateur fluide au quotidien. De plus, son autonomie est excellente grâce à sa grosse batterie de 7 040 mAh (compatible charge rapide jusqu’à 18 W).

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Samsung Galaxy Tab S5e.

En bref

Son écran Super AMOLED

Ses performances honorables

Son autonomie très confortable

Au lieu 449 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab S5e est aujourd’hui affichée à 359 euros sur Rakuten, puis passe à 344 euros grâce au code promo RAKUTEN15. De plus, vous recevrez 25,13 euros offerts sur votre prochaine commande.

Samsung Galaxy Tab S6

En ce qui concerne la Samsung Galaxy Tab S6, elle est la tablette haut de gamme qui ne fait aucun compromis. Son écran Super AMOLED de 10,5 pouces au format 16:10 est de toute beauté, ce dernier intègre même un capteur d’empreintes digitales à ultrason pour le déverrouillage. Ensuite, la tablette premium embarque un Snapdragon 855 épaulé par 6 Go de mémoire vive pour proposer une puissance répondant à tous les usages, même les jeux 3D (et dans les meilleures conditions graphiques). Elle est d’ailleurs compatible avec le S Pen — lequel se recharge directement via la tablette — et profite d’une meilleure intégration qu’auparavant, notamment avec de nouvelles fonctionnalités. Pour l’autonomie, on retrouve également une batterie de 7 040 mAh, toujours très confortable.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Samsung Galaxy Tab S6.

En bref

Sa compatibilité avec le S Pen

Son écran Super AMOLED de toute beauté

La puissance du Snapdragon 855 au quotidien

Au lieu de 799 euros, la Samsung Galaxy Tab S6 est aujourd’hui affichée à 699 euros sur Rakuten, puis passe à 684 euros grâce au code promo RAKUTEN15. De plus, vous recevrez 34,95 euros offerts sur votre prochaine commande.

