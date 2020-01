Galaxy Tab S5e : la tablette de Samsung passe sous les 400 euros pour les soldes

Les tablettes performantes à un bon prix sous Android ne courent pas les liens de la Toile. C’est pourtant le cas de la Samsung Galaxy Tab S5e aujourd’hui remisée à 399 euros sur Darty et fnac.com pendant les soldes d’hiver, contre 449 euros habituellement.

La Samsung Galaxy Tab S5e n’est pas une tablette haut de gamme, mais ce n’est pas non plus le premier prix. Elle se positionne entre les Galaxy Tab A et S6 pour apporter une solution intermédiaire à celles et ceux qui souhaitent avoir une bonne tablette sous Android sans pour autant casser sa tirelire. Sur la même tranche tarifaire, on trouve aujourd’hui l’iPad 2019 comme seul concurrent. On préfère iPad OS à la rédaction, mais il faut dire que One UI basée sur Android 9.0 Pie est une excellente alternative.

En bref

L’écran Super AMOLED de 10,5 pouces

L’interface One UI pour tablette

Son autonomie généreuse

Au lieu 449 euros habituellement, la tablette Samsung Galaxy Tab S5e (Wi-Fi + 64 Go) est aujourd’hui disponible à 399 euros sur Darty et fnac.com, soit une économie de 50 euros sur son prix d’origine.

En savoir plus 👇

En lisant simplement le nom de la tablette coréenne, on comprend vite qu’elle suit une certaine philosophie. En effet, la Samsung Galaxy Tab S5e se concentre sur « l’essentiel », comme se fut le cas avec le smartphone Galaxy S10e, par exemple. Cela veut dire qu’elle va évidemment faire quelques sacrifices pour faire baisser la facture par rapport à un modèle véritablement premium, mais sans en faire trop.

Tout d’abord, elle est équipé d’un écran Super AMOLED — affichant une définition Quad HD de 2 500 x 1 600 pixels — calibré presque à la perfection. Il est très agréable de visionner du contenu en tout genre sur cette tablette, d’autant plus avec sa large diagonale de 10,5 pouces. Ensuite, les performances sont tout à fait honorables grâce à son Snapdragon 670 épaulé par 4 Go de mémoire vive. L’expérience utilisateur est globalement fluide, mais force est de constater que quelques ralentissements peuvent intervenir, notamment avec les jeux 3D.

Là où la tablette va réellement exprimer son plein potentiel est au niveau de l’autonomie. Avec sa batterie de 7 040 mAh, la Galaxy Tab S5e peut facilement tenir 2 à 3 jours, même avec une utilisation intensive. De plus, elle est compatible avec la charge rapide jusqu’à 18 W, ce qui lui permet de passer de 0 à 50 % en une quarantaine de minutes. En revanche, il faudra plus de 2 heures pour la recharger entièrement.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Tab S5e.

