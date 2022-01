Pour 69 €, Amazon propose le pack idéal pour surveiller le pas de votre porte

Le combo parfait est en vente sur Amazon : l'excellent écran connecté Echo Show 5 de deuxième génération accompagné de la sonnette Ring Video Doorbell Wired est à proposer à 69 euros contre 143,99 euros séparément.

Avec les soldes, c’est le moment de faire le plein de technologie. Parmi les bonnes affaires du jour, on retrouve ce pack proposé par Amazon qui regroupe son nouvel écran connecté et sa sonnette à moitié prix. Les deux font la paire puisque vous pourrez afficher le rendu vidéo directement sur l’écran quand quelqu’un sonne à la porte, et vous pourrez parler à votre interlocuteur même si vous n’êtes pas chez vous.

Ce qu’il faut retenir de ce pack

Un écran connecté de 5,5 pouces avec un format compact

Une caméra HD intégrée

Une sonnette raccordée avec une définition en 1080p

Alexa toujours aussi pratique

Au lieu de 143 euros si vous achetiez ces deux produits séparément, le pack réunissant l’Echo Show 5 2021 et la Ring Video Doorbell Wired est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 69 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’enceinte Google Nest Hub 2e génération. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un écran connecté réussi

L’Echo Show 5 de deuxième génération reprend le même design que le modèle précédent. On retrouve un écran de 5,5 pouces qui lui confère un format très compact, parfait pour s’installer sur une table de chevet. Depuis cet écran, vous pourrez accéder à différentes informations, comme la météo, l’heure, votre agenda, une recette ou de faire défiler des photos. Il est même possible de regarder vos films et séries préférées grâce aux applications disponibles, comme, évidemment, Prime Video, Netflix, YouTube, mais aussi d’écouter votre dernier podcast ou votre playlist du moment.

Avec une sonnette pour ne manquer aucun visiteur

Cet écran connecté s’accompagne de la Ring Video Doorbell Wired. Il s’agit d’une petite sonnette à raccorder à vos fils de sonnette existants. Discrete et compacte, un fois installée vous allez pouvoir communiquer avec votre visiteur vocalement tout en voyant qui sonne à votre porte. La caméra intégrée profite d’une définition en 1080p, pour assurer une image détaillée dans toutes les situations de luminosité, de jour comme de nuit d’ailleurs, car cette sonnette dispose d’une vision nocturne. Elle dispose même d’un angle de vision de 155° à l’horizontale, qui va permettre d’afficher le plus de choses possible. Elle est également capable de détecter les mouvements.

Bien entendu, elle est compatible avec l’assistant d’Amazon et vous allez pouvoir la connecter aux appareils du géant. Donc en combinant les deux produits, vous allez pouvoir demander à Alexa de vous montrer la caméra de la porte d’entrée, afin de voir, ou bien entendre et parler aux visiteurs se trouvant à votre porte à travers votre écran connecté. Et si votre sonnette vidéo détecte un mouvement, votre appareil Amazon vous en informe.

N’hésitez pas à consulter la fiche produit de l’Echo Show 5 (2e génération) pour en savoir plus.

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan des soldes d’hiver 2022, il y a plusieurs articles à consulter :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.