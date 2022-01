Ce pack Surface Laptop 4 + casque + souris sans fil est soldé à un bon prix

Les soldes vont bon train chez Boulanger. Si vous cherchez un PC portable léger et fiable, l'enseigne propose actuellement le Microsoft Surface Laptop 4 accompagné d'accessoires bienvenus, un casque et une souris, tous deux sans fil, pour un prix plus intéressant que d'habitude.

Boulanger propose un pack très intéressant pour les utilisateurs nomades, mais exigeants. Ce dernier contient donc un Microsoft Surface Laptop 4 avec processeur AMD (sortie au printemps 2021), ainsi qu’un casque Bluetooth Sony WH-CH510 et une souris sans fil Microsoft Arc. La combinaison parfaite pour travailler avec efficacité ! Sachant que le pack est habituellement proposé par Boulanger suivant les prix publics des trois produits, à 1269 euros, et qu’il est actuellement en soldes à 999 euros, vous profitez donc d’une belle réduction de 270 euros.

Les points essentiels du Microsoft Surface Laptop 4

Écran PixelSense tactile de 13,5 pouces en 2256 x 1504 pixels

8 Go de RAM + SSD de 256 Go

Processeur AMD Ryzen 5se 4680U

Si vous êtes à la recherche d’une solution tout-en-un, sans fil, à emmener partout avec vous, le pack concocté par Boulanger est une option judicieuse. Celui-ci, actuellement en soldes à -21 %, profite donc d’un tarif avantageux de 999 euros.

Un Surface robuste à emmener partout avec soi

Le Surface Laptop 4 s’inscrit dans la continuité de la gamme Surface de Microsoft. Le design ne change d’ailleurs pas par rapport à son prédécesseur. Le châssis haut de gamme dispose toujours d’un large trackpad, d’un clavier ergonomique et d’un bel écran LCD de 13,5 pouces. Sa définition de 2256 x 1 504 pixels s’avère très agréable à l’utilisation. Il est de plus tactile et compatible avec le stylet Surface Pen.

Ce modèle profite d’une configuration AMD, avec un Ryzen 5se 4680U, parfaitement taillé pour le multitâche et proposant des performances suffisantes pour le travail. Grâce à ses 8 Go de mémoire vive ainsi que son SSD de 256 Go, il fait preuve de rapidité et d’une fluidité impeccable.

Le Surface Laptop 4 est livré avec une version Windows 10 Home, mais il sera toujours envisageable d’installer Windows 11. Côté connectivité et connectique, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5 répondent présents, ainsi que les ports Surface Connect, USB-C, USB-A et jack, habituels sur ce type de modèle. Enfin, niveau autonomie, Microsoft promet jusqu’à 19 heures loin d’une prise électrique (grand maximum) pour ce modèle avec AMD Ryzen 5. Il peut aussi compter sur la charge rapide qui permet de récupérer 80 % de batterie en une heure.

Les accessoires Bluetooth : le casque Sony WH-CH510 et la souris Microsoft Arc

En complément du Surface Laptop 4, Boulanger propose dans le pack la souris Microsoft Arc, en coloris noir. Cette souris au design étonnant est pensée pour la mobilité : à plat, elle est éteinte, repliée, elle est prête à l’utilisation. Ultra-fine, légère et tactile, elle est le compagnon idéal d’un PC Surface.

Le pack Boulanger intègre aussi un casque Bluetooth sans fil Sony WH-CH510. S’il s’agit d’un casque d’entrée-de-gamme, celui-ci fait parfaitement le job. Léger (132 grammes) et confortable grâce à ses coques pivotantes, il est aussi pourvu d’un panneau de commandes de la musique sur l’oreillette. Il dispose bien sûr d’un microphone intégré pour passer des appels.

Retrouvez aussi notre test du Microsoft Surface Laptop 4 pour en apprendre plus.

