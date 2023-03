Microsoft Surface Laptop 4 : le modèle AMD Ryzen coûte 330 € de moins actuellement

Performant et taillé pour le multitâche, le Microsoft Surface Laptop 4 se veut être une machine idéale pour le travail en mobilité. La bonne nouvelle, c'est que la version sous AMD Ryzen de cet ultrabook est actuellement proposée à 799,99 euros au lieu de 1 129,99 euros chez Darty.

Pour le télétravail ou le travail en mobilité, mieux vaut miser sur un laptop léger, mais capable de délivrer des performances solides pour maximiser sa productivité. Le Microsoft Surface Laptop 4 est justement une machine efficace et nettement plus puissante que son prédécesseur, le Surface Laptop 3. L’ultrabook de Microsoft a beau être sorti en 2021, il reste encore aujourd’hui une valeur sûre, dont le prix vient d’ailleurs de baisser de près de 30 %.

Les points forts du Microsoft Surface Laptop 4

Un ultrabook élégant et sobre

Un processeur AMD Ryzen 5se 4680U puissant

Un très bon système audio

Initialement proposé à 1 129,99 euros, le Microsoft Surface Laptop 4 est désormais affiché à 799,99 euros chez Darty. On le trouve au même prix chez la Fnac, mais uniquement pour les adhérents.

Un laptop minimaliste et soigné

Pour son Surface Laptop 4, Microsoft n’a pas souhaité changer une équipe qui gagne : ce PC portable ressemble comme deux gouttes d’eau à son prédécesseur, le Surface Laptop 3. Mais ce n’est pas forcément un défaut, tant ce design reste tout à fait agréable pour la prise en main. On a ainsi droit à un beau châssis en métal, un large trackpad très rapide et réactif et un clavier ergonomique, qui comporte des touches bien espacées. Le Surface Laptop 4 est également plutôt léger, puisqu’il ne pèse que 1,5 kg, ce qui le rend facilement transportable.

Ce châssis élégant et minimaliste renferme par ailleurs un écran de 13,5 pouces, d’une définition de 2 256 x 1 504 pixels, qui est également tactile et compatible avec le stylet Surface Pen (qui ne sera pas vendu avec l’ordinateur, en revanche). Cette dalle se dote d’ailleurs d’un format original de 3:2, ce qui lui permet d’offrir une hauteur plus marquée, et donc nettement plus confortable pour travailler. Seul point noir : des bandes noires auront tendance à s’afficher lorsque vous regarderez des vidéos en 16:9.

Des performances assurées

Dans les entrailles du Microsoft Surface Laptop 4, on trouvera un processeur AMD Ryzen 5se 4680U, épaulé par 8 Go de mémoire vive et taillé pour le multitâche et les performances, même en jeu : il sera, en effet, capable de faire tourner quelques jeux 3D peu gourmands en ressources, mais ce ne sera pas là son but premier, bien sûr. Il se destine plutôt aux télétravailleurs ou à celles et ceux qui sont amenés à se déplacer avec leur laptop dans le sac. Ils pourront ainsi enchaîner les tâches de bureautique sans souffrir de ralentissements, ou encore naviguer de manière fluide sur le web. Quelques travaux créatifs pourront aussi être exécutés sur le Surface. Autre atout de ce modèle, que les télétravailleurs apprécieront tout particulièrement : une caméra frontale HD de 720p et deux micros de qualité studio seront disponibles, de quoi passer des appels en visio dans de bonnes conditions. Mention spéciale aussi pour les haut-parleurs Dolby Atmos Omnisonic présents dans cette machine, et qui délivreront un son d’une excellente qualité.

Notez aussi que ce laptop intègre un SSD de 256 Go, qui non seulement vous fera profiter d’un stockage considérable, mais également de temps de chargement réduits et de lancements d’applications rapides. Le PC portable est enfin livré avec une version de Windows 10 Home, mais vous pourrez toujours installer Windows 11 si besoin. Enfin, s’agissant de l’autonomie, la marque promet une durée d’utilisation de 19h sur une seule charge, mais dans les faits, l’endurance sera moins importante. Tout dépendra évidemment de la nature de vos usages. On appréciera tout de même la charge rapide, qui permet de récupérer 80 % d’autonomie en une heure. Pour une charge complète, comptez 45 minutes de plus environ.

