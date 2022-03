La version sous AMD Ryzen du Microsoft Surface Laptop 4 est à -20 %

Lancé il y a bientôt un an, le Microsoft Surface Laptop 4 est un ordinateur portable léger et robuste qui sera tout à fait adapté au travail en mobilité. En ce moment, Amazon baisse son prix de 20 % et l'affiche à 899,99 euros au lieu de 1 129 euros.

Au printemps dernier, Microsoft a sorti son Surface Laptop 4, une version améliorée de son Surface Laptop 3. Un an après, ce PC portable reste une solution idéale pour le télétravail, ou pour travailler en mobilité de façon confortable. Productivité, navigation web, appels en visio… Ce modèle assure de bonnes performances pour tout type d’usage. Si son prix de lancement n’était pas à la portée de toutes les bourses, celui-ci devient un poil moins élevé grâce à une réduction de 229 euros sur l’une de ses configurations.

Ce qu’il faut retenir du Microsoft Surface Laptop 4

Un design élégant et soigné

Des performances améliorées

Un système audio de qualité pour les appels en visio

D’abord affiché à 1 129 euros, le Microsoft Surface Laptop 4 est désormais disponible à 899,99 euros sur Amazon.

Un ordinateur portable aux finitions soignées

Le Microsoft Surface Laptop 4 conserve le même design que son prédécesseur, mais ce n’est clairement pas un défaut. On retrouvera ainsi un beau châssis en métal, un large trackpad et un clavier ergonomique. Le PC portable intègre par ailleurs un écran au format original de 3:2, ce qui lui permet d’offrir une hauteur plus marquée, et donc nettement plus confortable pour travailler. Seul bémol : des bandes noires auront tendance à s’afficher lorsque vous regarderez des vidéos en 16:9. Autrement, cet écran de 13,5 pouces propose une définition de 2 256 x 1 504 pixels, mais il est en plus tactile et compatible avec le stylet Surface Pen (qui ne sera pas vendu avec l’ordinateur, en revanche).

Un modèle rapide idéal pour la bureautique

Côté performances, ce PC portable embarque un processeur AMD Ryzen 5se 4680U, taillé pour le multitâche et les performances, même en jeu : il sera en effet capable de faire tourner quelques jeux 3D, mais ce ne sera pas là son but premier. Cet ordinateur, qui dispose par ailleurs de 8 Go de mémoire vive, se destine tout particulièrement aux télétravailleurs ou à celles et ceux qui sont amenés à se déplacer avec leur PC portable sous le bras. Les tâches de bureautique s’effectueront ainsi sans ralentissement et de manière fluide, de même que la navigation web ou encore quelques travaux créatifs. Notez aussi que ce Surface Laptop 4 intègre un SSD de 256 Go, qui non seulement vous fera profiter d’un stockage considérable, mais également de temps de chargement réduits et de lancements d’applications rapides. Le PC portable est enfin livré avec une version de Windows 10 Home, mais vous pourrez toujours installer Windows 11 si besoin.

Aussi, et c’est l’un des autres avantages que les télétravailleurs apprécieront, le Surface Laptop 4 possède une caméra frontale HD de 720p, ainsi que deux micros de qualité studio et des haut-parleurs Dolby Atmos Omnisonic. Ces derniers sont dotés d’une belle puissance et renvoient donc un son d’excellente qualité.

Enfin, s’agissant de son autonomie, ce Microsoft Surface Laptop 4 promet jusqu’à 19h d’utilisation. Si cette durée dépendra évidemment de la nature de vos usages, vous pourrez compter dans tous les cas sur la charge rapide, qui permet de récupérer 80 % de batterie en une heure seulement. Pour une charge complète, misez sur 45 minutes de plus environ.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Microsoft Surface Laptop 4.

