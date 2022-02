Ce Chromebook Asus haut de gamme perd plus de 400 € grâce à un déstockage

Basés sur le système d’exploitation de Google ChromeOS, les Chromebook sont souvent un bon compromis entre la polyvalence d’une tablette et la puissance d’un ordinateur. Asus propose le modèle Flip 14 qui délivre une expérience fluide au quotidien et ce dernier devient plus abordable en tombant à 399 euros.

Avec son modèle Flip 14 (C434), Asus confirme la présence des Chromebook sur le segment du PC portable haut de gamme. Il faut dire qu’entre son design premium et sa fiche technique solide, cet ultraportable se présente comme une très bonne alternative aux ordinateurs sous Windows. D’autant plus lorsqu’il profite d’une réduction de plus de 50 % chez Leclerc.

Les atouts de ce Chromebook

Un PC portable léger et élégant

La possibilité de le transformer en tablette grâce à sa charnière 360°.

Une autonomie confortable pour tenir une journée loin d’une prise

L’interface Chrome OS, facile à utiliser au quotidien

Généralement proposé aux alentours des 850 euros, l’Asus Chromebook Flip 14 (C434TA-AI0030) est aujourd’hui en cours de déstockage chez Leclerc. Il est dorénavant affiché à 399 euros, soit 450 euros d’économie sur la facture.

Un design convertible satisfaisant…

Longtemps pensés pour les étudiants, les Chromebook sont depuis quelques années montés en gamme en misant sur des spécifications techniques plus abouties. Pour ce qui est du Flip 14 d’Asus, il se place presque comme une solution haut de gamme dans le monde des PC portables propulsés par l’OS de Google. Il profite d’un design élégant avec un châssis en aluminium solide et offre un format compact, grâce à ses 16 mm d’épaisseur et son poids de 1,45 kg. Le petit tour de force d’Asus est d’avoir réussi à intégrer un écran de 14 pouces, couvrant 87 % de la surface, dans un châssis de 14 pouces. Une dalle tactile Full HD qui couvre en plus l’intégralité du spectre sRGB. On déniche également quatre haut-parleurs délivrant un bon rendu sonore, que vous ayez l’ordinateur dans sa forme standard ou en tablette.

… et une configuration équilibrée

Lorsque l’on regarde sa fiche technique, le Asus Chromebook Flip C434 n’est pas prévu pour délivrer une puissance brute de haut vol, mais se montre efficace au quotidien. On retrouve un Intel Core i5-8200Y cadencé de 1,3 GHz à 3,9 GHz, ainsi que 8 Go de RAM. Autant vous dire qu’il fait preuve d’une grande fluidité dans les tâches basiques comme la navigation ou le traitement de texte, ainsi que dans les activités plus gourmandes comme la retouche d’image. De plus, étant un Chromebook, ce laptop utilise Chrome OS, le système d’exploitation imaginé par Google.

La présence de cet OS permet de profiter d’une expérience utilisateur fluide et intuitive. Cet OS a su se démarquer de ses concurrents par sa simplicité. Vous pouvez profiter ainsi d’une interface épurée et centrée autour du fameux navigateur de Google, mais aussi du Play Store pour télécharger directement des applications. Que vous souhaitiez utiliser les applications de la suite Google, regarder une série sur Netflix et Prime Video ou écouter de la musique sur Spotify, Chrome OS démontrera toute sa fluidité pour une meilleure productivité. Sachez toutefois que vous serez assez limité au niveau du stockage, qui est de 32 Go en eMMC. En revanche, vous pourrez profiter d’une très grande autonomie sur cet ultrabook, puisqu’il peut tenir 10 heures avant de retrouver une prise électrique. Le chargement s’effectue par la prise USB Type-C située sur la tranche de la machine.

