Kindle Paperwhite 2021 : le prix de la liseuse d’Amazon est au plus bas

Amazon a bradé nombreux de ses produits Tech pendant les soldes d'hiver, dont sa Kindle Paperwhite 2021. Aujourd'hui, il réactive sa meilleure offre pour sa nouvelle liseuse étanche : le prix passe donc une nouvelle fois de 139,99 euros à seulement 104,99 euros.

Avec ses Kindle, la firme de Jeff Bezos est tout simplement le leader sur le marché des liseuses. Sa référence phare, la Paperwhite, a récemment été renouvelée le 27 octobre dernier, soit trois ans après l’ancien modèle, pour apporter une expérience de lecture toujours plus agréable. Cette version 2021 coûte évidemment un peu plus cher que celle de 2018, mais une réduction de 35 euros la rend aujourd’hui plus abordable.

La Kindle Paperwhite 2021, c’est quoi ?

Une liseuse avec un écran de 6,8 pouces

Elle est 20 % plus rapide que l’ancien modèle de 2018

L’autonomie est dorénavant de 10 semaines (avec charge USB-C)

Au lieu de 139,99 euros, la Kindle Paperwhite 2021 avec 8 Go de stockage est aujourd’hui disponible à seulement 104,99 euros sur Amazon, ce qui est actuellement le meilleur prix pour cette liseuse. Si vous ne voulez pas avoir de publicités, il faut ajouter 10 euros de plus.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Kindle Paperwhite 2021. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un écran plus grand qu’avant

Le modèle 2021 de la Kindle Paperwhite vient avec son lot de nouveautés, mais le plus important changement par rapport au modèle de 2018 vient de la taille d’écran. Autrefois de 6 pouces, la dalle E-Ink toujours avec une définition de 300 ppp propose désormais une diagonale de 6,8 pouces pour un meilleur confort de lecture. Cependant, le format compact n’a pas changé, car Amazon a simplement réduit les bordures autour de l’écran pour plus d’immersion. De plus, l’écran est aussi 10 % plus lumineux qu’avant pour lire plus confortablement lorsque le soleil est au beau fixe, notamment au bord de la piscine ou à la plage cet été, par exemple.

Performances et autonomie améliorées

Amazon ne s’arrête pas là pour rendre l’expérience de lecture encore plus agréable qu’avant avec sa nouvelle liseuse. En effet, la marque promet un gain de puissance assez intéressant, qui se traduit notamment par le fait que changer de page est 20 % plus rapide que l’ancienne génération. C’est plus fluide donc, mais malgré tous ses ajouts précédemment cités, la firme de Jeff Bezos a tout de même trouvé le moyen d’améliorer l’autonomie, pourtant déjà considérable sur la Paperwhite de 2018. Avec cette dernière, vous pouviez utiliser la liseuse pendant environ six semaines avec une utilisation classique. Mais avec la nouvelle, ce chiffre monte jusqu’à 10 semaines d’après le constructeur, d’autant plus qu’un port USB-C est maintenant présent pour récupérer encore plus vite de l’énergie.

Une liseuse toujours complète

Pour le reste, la Paperwhite 2021 ne change rien d’autre et c’est tant mieux. L’interface est la même qu’avant et permet d’accéder via Wi-Fi au catalogue Kindle pour télécharger de nombreux e-books sur le stockage interne de 8 Go parmi les millions de références disponibles. Les nombreuses fonctionnalités d’accessibilité sont toujours là, en passant par le grossissement de la police, la gestion de la luminosité ou encore le vocabulaire interactif. Même la certification IPX8 est encore une fois de la partie pour favoriser la résistance à l’immersion dans l’eau douce jusqu’à 2 mètres de profondeur et pendant 60 minutes.

Quelle liseuse choisir ?

Afin de trouver la liseuse qui correspond à vos besoins et surtout à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures liseuses en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.