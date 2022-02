Samsung : cette barre de son offrant un rendu sonore 5.1 est à moitié prix

Si vous cherchez une bonne barre de son pour aller avec votre TV, cette Samsung HW-Q60T dispose de nombreux arguments pour vous faire craquer. Surtout qu'aujourd'hui, elle est proposée à un excellent prix : 239 euros au lieu de 499 euros.

Très souvent, les TV pèchent un peu côté son. Même les références onéreuses souffrent de ce petit point faible. Heureusement, les barres de son sont idéales pour régler ce souci et offrir aux utilisateurs et utilisatrices une expérience proche de celle vécue au cinéma. La Samsung HW-Q60T sera combler le manque de puissance sonore de votre téléviseur, et cela pour moins de 240 euros grâce à cette offre.

Une barre de son qui vous conviendra car…

Elle offre une bonne puissance sonore

Avec un rendu sonore 5.1

Compatible DTS:X, et Bluetooth multipoint

Caisson de basse sans fil intégré

Initialement proposée à 499 euros, on retrouve la barre de son Samsung HW-Q60T à 299 euros, mais grâce à une ODR (valable jusqu’au 6 mars 2022) de 20 % elle ne vous coûtera que 239 euros environ. Elle est disponible chez Electro Depot, Boulanger, Darty, la Fnac ainsi que sur le site officiel.

Retrouvez la barre de son Samsung HW-Q60T à 239 € sur Electro Depot

Retrouvez la barre de son Samsung HW-Q60T à 239 € chez Boulanger

Retrouvez la barre de son Samsung HW-Q60T à 239 € chez Darty

Retrouvez la barre de son Samsung HW-Q60T à 239 € à la Fnac

Retrouvez la barre de son Samsung HW-Q60T à 239 € sur le site Samsung

Optimisez le son de vos contenus sans payer le prix fort

La barre de son Samsung HW-Q60T est une puissante barre de son puisqu’elle délivre pas moins de 360 Watts via 9 haut-parleurs et un caisson de basse. Grâce à cette référence, vous pourrez profiter de basses puissantes et profondes, pour profiter pleinement de vos séries et films. Pour rendre plus immersifs vos contenus, la barre de son Samsung est capable de diffuser le son en 3D, de manière adaptée à l’acoustique de la pièce dans laquelle elle se trouve et au contenu diffusé. Cela est rendu possible grâce à la compatibilité avec les technologies Dolby Atmos, DTS Virtual:X et Acoustic Beam. De plus, la HW-Q60T embarque la technologie maison de Samsung baptisée Q-Symphony qui permet à l’appareil de se synchroniser automatiquement aux haut-parleurs du téléviseur et ainsi, profiter d’une expérience sonore plus poussée, plus immersive ainsi qu’une meilleure restitution sonore. Et si vous possédez une console, Samsung propose un mode gaming, qui enrichit l’expérience immersive en jeu, au moyen de réglages automatiques.

Une barre de son imposante, mais élégante

Avec une telle puissance, il faut s’attendre à une barre de son imposante. Ses dimensions (103,6 x 46 x 25 cm) ne sont pas un problème pour autant, elle arrivera à se glisser au pied de TV ou bien fixer au mur. Le caisson de basse est également détaché de la barre, mais il se synchronise sans fil. Côté design, il faut noter qu’il est signé de la marque Kvadrat apportant une sobriété pour s’accorder à toutes les décorations d’intérieurs. Enfin, la HW-Q900T profite du savoir-faire de Samsung en termes de connectivité avec la compatibilité Bluetooth, Wi-Fi et HDMI Arc pour mieux contrôler ses appareils sources. Vous pourrez même la connecter à deux appareils simultanément. Quant à la connectique, une entrée optique et un port HDMI.

Retrouvez la barre de son Samsung HW-Q60T à 239 € sur Electro Depot

Retrouvez la barre de son Samsung HW-Q60T à 239 € chez Boulanger

Retrouvez la barre de son Samsung HW-Q60T à 239 € chez Darty

Retrouvez la barre de son Samsung HW-Q60T à 239 € à la Fnac

Retrouvez la barre de son Samsung HW-Q60T à 239 € sur le site Samsung

Quelle barre de son choisir ?

Afin de découvrir d’autres références en fonction de vos besoins et de votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.