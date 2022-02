De l’audio HD dans vos oreilles et gratuitement pendant 3 mois grâce à cette offre

Avis aux amateurs de bon son, Amazon vous propose de vous essayer gratuitement pendant 3 mois à son service musical. Parfait pour profiter pleinement de son dernier casque avec les millions de titres disponibles en haute et ultra haute définition.

S’il n’est pas aussi populaire que Spotify, Apple Music ou même Deezer, le service de streaming musical d’Amazon est loin d’être à la ramasse, en tout cas en termes de contenu. Amazon Music Unlimited propose en effet jusqu’à 75 millions de titres musicaux en HD et même en UHD pour les plus férus du bon son. C’est sans doute le moment de s’y essayer puisque le service est aujourd’hui accessible gratuitement pendant 3 mois et sans engagement.

Amazon Music Unlimited, c’est quoi ?

Accessible sur différents appareils (Windows, macOS, iOS et Android)

Plus de 75 millions de titres en qualité CD et 7 millions en UHD

En mode en ligne ou en mode hors connexion

Le contrôle total avec Amazon Alexa

Jusqu’au 29 mars 2022, au lieu de 9,99 euros par mois, l’abonnement à Amazon Music Unlimited ne vous coûtera rien pendant les trois premiers mois. Si vous êtes séduit par le service de streaming musical, vous pouvez choisir de poursuivre l’abonnement. Sinon, sachez qu’il est tout à fait possible de résilier à tout moment.

Pourquoi Amazon Music Unlimited plus que Spotify ?

Amazon Music Unlimited est le service de streaming musical d’Amazon, concurrent direct des célèbres Spotify ou Apple Music, pour ne citer qu’eux. Son gros avantage concerne son gigantesque catalogue fort de plus de 75 millions titres musicaux accessibles de n’importe où et en illimité. Comme chez d’autres, il est bien sûr possible de passer par son smartphone (Android ou iOS) mais aussi depuis n’importe quel navigateur ou autre appareil compatible grâce à l’application Amazon Music. Il est possible de streamer votre musique ou de la télécharger pour une écoute hors-ligne. Ainsi, vous allez pouvoir continuer à écouter vos meilleurs sons, même quand vous n’avez pas de réseau.

Amazon Music Télécharger Amazon Music gratuitement APK

Son autre gros avantage concerne aussi la qualité audio de son catalogue : des millions de titres en audio HD pour la plupart en qualité CD. Certains titres sont même en qualité Ultra HD, codés en 24 bits jusqu’à 192 kHz soit la fameuse norme lossless. Les débits proposés sont 10 fois supérieurs à celui des services de streaming en définition standard, cela va donc demander un peu plus de jus dans votre connexion dans ce cas-ci. Pensez également à disposer d’un casque prévu pour délivrer du son Hi-Res audio afin d’en profiter au maximum.

Depuis peu, vous pouvez même faire l’expérience de milliers de titres en Dolby Atmos et Audio 360 permettant encore plus d’immersion sonore si vous possédez le matériel compatible.

Parfaitement intégré dans l’écosystème d’Amazon

Amazon Music Unlimited est évidemment compatible avec l’assistant Alexa afin de contrôler la musique directement avec votre voix. Vous allez pouvoir tirer pleinement profit du service si vous êtes équipés d’une enceinte connectée de la gamme Echo à la maison, que ce soit l’Amazon Echo, l’Echo Dot ou encore l’Echo Plus.

Quel service musical de streaming choisir ?

Afin de découvrir ce que propose la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs services de streaming de musique en 2021.

