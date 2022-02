Ce très grand moniteur gaming (34″, UWQHD, 144 Hz) de Lenovo est à -25%

Pour profiter au maximum de ses sessions de gaming, il est toujours plus agréable de jouer sur un grand écran qui propose une belle qualité d'image. Et s'il est incurvé, c'est le jackpot. Le Lenovo G34w-10 propose cela, et bien plus, pour un prix réduit en ce moment : celui-ci passe en effet de 599,90 euros à 449,90 euros sur Amazon.

Les actions de jeu se savourent toujours nettement mieux sur de grands écrans incurvés, puisque ceux-ci renforcent vraiment l’immersion. C’est ce que propose le moniteur Lenovo G34w-10, qui adopte non seulement une diagonale de 34 pouces, mais également un écran rafraîchi à 144 Hz qui offre ainsi une très bonne fluidité d’image. Autre avantage : son prix, qui profite d’une réduction de 150 euros en ce moment.

Ce qu’il faut retenir du Lenovo G34w-10

Une dalle 3440 x 1440 de 34 pouces

Un écran 144 Hz

Avec AMD FreeSync

Initialement affiché à 599,90 euros, le moniteur gaming Lenovo G34w-10 est désormais disponible à 449,90 euros sur Amazon.

Un large écran pour ne rien louper dans l’image

Avec son moniteur G34w-10, Lenovo ne s’est pas contenté de miser sur une dalle incurvée qui favorise l’immersion dans le jeu : elle a aussi choisi de rendre ses bordures quasi invisibles. En effet, cet écran présenté ici profite d’un design quasi borderless qui le rend encore plus adapté au gaming et aux titres exigeants. Comme précisé plus haut, ce modèle intègre donc une dalle incurvée de 34 pouces, dotée d’une définition Ultra WQHD de 3440 x 1440 pixels. De quoi profiter d’une très bonne qualité d’image, avec des couleurs vives et un excellent niveau de détails. Et pour lutter contre la fatigue oculaire, cet écran bénéficie d’une certification anti-lumière bleue et anti-scintillement. Le tout est complété par un pied solide, qui comprend un socle réglable, lequel permettra de modifier l’inclinaison de l’écran.

Des performances et une réactivité assurées

L’écran PC G34w-10 dispose également d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui promet un affichage très fluide, une qualité bien appréciable lorsqu’on enchaîne des combos. Ajoutons à cela un taux de réponse de 1 ms pour vous éviter tout retard ou ralentissement dans vos actions de jeu, surtout dans les FPS qui exigent une bonne réactivité à tout moment. Le moniteur est aussi équipé de la technologie AMD FreeSync, qui se charge de limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie.

Côté connectique, ce moniteur Lenovo est muni d’un port HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4 ainsi qu’une sortie audio (3,5 mm). Vous pourrez donc sans souci connecter d’autres périphériques et étoffer votre setup.

