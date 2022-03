Le chargeur rapide officiel de Samsung est en promotion à moins de 15 €

Samsung n'inclut plus de chargeur dans la boîte de ses smartphones. Ces objets étant tout de même indispensables, vous pourrez mettre la main sur le chargeur rapide 25 W de la marque sud-coréenne pour seulement 13,93 euros au lieu de 19,90 euros sur Carrefour.

En janvier 2021, Samsung a officialisé sa gamme de Galaxy S21, mais pas que. Ce fut aussi le moment pour la firme d’annoncer qu’elle n’allait désormais plus inclure de chargeur dans ses boîtes contenant ses smartphones. Même si elle a assuré qu’elle désirait réduire son impact sur l’environnement en procédant de la sorte, comme l’a fait Apple d’ailleurs, la marque pense aussi à ses intérêts économiques et à celles et ceux qui voudront acheter un chargeur compatible avec leur smartphone, et qui n’en auraient pas déjà à la maison. Heureusement, il n’est pas nécessaire d’en acquérir à des prix démesurés, la preuve avec le chargeur rapide 25W de Samsung dont le prix est encore plus abordable.

Ce qu’il faut savoir du chargeur rapide de Samsung

Un chargeur rapide de 25 W

Avec charge adaptative

Avec interface USB Type-C

D’abord affiché à 19,90 euros, le chargeur rapide 25W de Samsung est désormais vendu à 13,93 euros sur le site de Carrefour. Ce prix est uniquement valable pour un retrait en magasin.

Une charge rapide pour vos smartphones compatibles

Avec ce chargeur de 25 W, fini les nombreuses heures à attendre désespérément que votre smartphone reprenne vie avec une batterie à 100W. Samsung propose ainsi une solution charge rapide qui permettra à votre appareil de se recharger presque 5 fois plus rapidement qu’avec un chargeur classique. Concernant les smartphones compatibles de la marque, les Galaxy S10 5G, A80, A70 et les autres modèles ultérieurs pourront fonctionner sans problème avec ce chargeur.

Pour optimiser la rapidité de la charge, il faudra utiliser un câble USB Type-C. Et même si la marque intègre encore aujourd’hui un câble USB-C vers USB-C dans la boîte de ses smartphones, la boîte du chargeur 25 W comportera tout de même ce même câble.

Un modèle qui s’adapte à vos appareils

Notez par ailleurs que ce chargeur Samsung dispose de la charge adaptative qui se conformera aux capacités de votre appareil. Concrètement, s’il est apte à délivrer une puissance maximale de 25W aux smartphones ou autres produits qui sont compatibles, il pourra également s’adapter aux capacités des autres modèles. Donc vous pourrez tout de même opter pour ce chargeur, même si la puissance de la recharge de votre smartphone ne peut pas grimper jusqu’à 25 W.

D’autres alternatives pour comparer le chargeur de Samsung

Si vous souhaitez regarder ce que fait la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs chargeurs rapides pour votre smartphone.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.