La Microsoft Surface Pro 7+ en pack avec son clavier est 300 € moins chère

Idéale pour le travail en mobilité, la Microsoft Surface Pro 7+ permet de profiter de la praticité d'une tablette et de la puissance d'un véritable PC portable. En ce moment, ce modèle et son clavier sont inclus dans un pack en promotion : la Fnac et Darty le proposent en effet à 899,99 euros au lieu de 1 199,99 euros.

La Microsoft Surface Pro 7+ est une tablette tactile hybride, qui peut s’utiliser comme un PC portable si on l’accompagne de son clavier. On obtient alors une station de travail efficace et puissante, parfaite pour le travail en mobilité. Comme la Surface est souvent vendue sans son accessoire, autant sauter sur les offres qui proposent les deux produits à prix réduit. C’est le cas aujourd’hui avec le pack Microsoft Surface Pro 7+ et son clavier, qui profite d’une promotion de 300 euros.

Ce qu’il faut retenir de la Microsoft Surface Pro 7+

Un écran de 12,3 pouces au format 3:2

Un combo i5 de 11e gen + 8 Go de RAM + SSD 128 Go

Un clavier qui se fixe de façon magnétique

Au lieu de 1 199,99 euros, le pack réunissant la Microsoft Surface Pro 7+ et son clavier est désormais disponible à 899,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Si vous souhaitez monter en gamme, et que vous ne tenez pas à acheter un clavier avec votre tablette, sachez que la nouvelle Microsoft Surface Pro 8 est vendue à 899,99 euros au lieu de 1 179 euros sur Amazon.

Une tablette hybride qui reprend les bons points de l’ancienne

Mise à jour de la Microsoft Surface Pro 7 classique, la Surface Pro 7+ reprend le même design que sa prédécesseure, avec ses lignes élégantes et ses bordures noires bien présentes. Ces dernières encadrent une dalle de 12,3 pouces au format 3:2, ce qui lui permet d’offrir une hauteur plus marquée, et donc nettement plus confortable pour travailler. Cette dalle est bien sûr tactile et sera compatible avec le stylet Surface Pen (qui ne sera pas vendu avec la tablette, en revanche).

Des performances améliorées

La marque a tout de même choisi d’apporter un peu de nouveauté dans les entrailles de la bête, en intégrant notamment un processeur Intel Core i5-1135G7, cadencé à 2,4 GHz (boost jusqu’à 4,2 GHz), épaulé par un 8 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, la Surface Pro 7+ pourra assurer tout type de tâches de productivité, y compris une navigation web fluide. Pratique à transporter avec ses 770g, elle est vraiment taillée pour le travail en mobilité, mais moins pour le jeu, qui n’est pas là sa fonction première. On pourra également compter sur la présence d’un SSD de 128 Go, qui non seulement vous fera profiter d’un stockage considérable, mais également de temps de chargement réduits et de lancements d’applications rapides. Concernant l’autonomie de cette Surface, la marque annonce une quinzaine d’heures d’utilisation avant de tomber en rade.

Le clavier Type Cover permettra d’utiliser la Surface comme un véritable ordinateur portable, surtout que sa fixation est simple comme bonjour. Muni d’une attache magnétique, ce clavier pourra s’enlever et se remettre très facilement. Il fait en plus office de support pour tenir la tablette debout lors de vos sessions de travail. Enfin, en ce qui concerne sa connectique, on aura droit à un port USB-C, ainsi qu’à un port USB-A et à un lecteur de carte SD.

