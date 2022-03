La récente liseuse premium Kobo Libra 2 (32 Go) est déjà à prix réduit

La Kobo Libra 2 reprend certaines caractéristiques de la version précédente, tout en bénéficiant de quelques ajouts bienvenus. Si le tarif est plutôt haut en temps normal, une petite réduction de 20 euros permet de faire baisser la facture et de faire passer son prix de 189,99 euros à 169,99 euros chez plusieurs e-commerçants.

Amazon n’est pas la seule marque à avoir voulu moderniser ses liseuses phares. Kobo a suivi le même chemin. L’an dernier, la marque, propriété de Rakuten, a présenté sa nouvelle liseuse, la Libra 2, digne héritière du modèle premium Libra H2O. Cette nouvelle référence haut de gamme partage un grand nombre de points communs avec la version précédente, mais quelques ajustements ont été introduits par la marque pour rendre cette liseuse encore meilleure. Lancée tout récemment, la Kobo Libra 2 bénéficie enfin d’une réduction qui la rend nettement plus intéressante.

Les points forts de la Kobo Libra 2

Un écran de 7 pouces e-ink en version Carta 1200 HD

Avec la technologie ComfortLight Pro

Une liseuse étanche

Avec connecteur USB-C

Initialement proposée à 189,99 euros, la liseuse Kobo Libra 2 est désormais vendue à 169,99 euros chez Amazon, Boulanger, Darty et à la Fnac.

Une liseuse ergonomique qui ne fatigue pas les yeux

Pour plaire au plus grand nombre, et aussi aux sceptiques de la liseuse, Kobo a conçu un modèle très ergonomique et fonctionnel. La Libra 2 dispose ainsi, contrairement à d’autres références sur le marché, d’une bordure plus épaisse sur le côté pour assurer une bonne prise en main. Sur cette bordure, on trouvera aussi des boutons physiques, comme sur la Libra H2O, ce qui renforce encore plus sa praticité. Quant à la lecture, vous aurez le choix entre le format portrait ou le format paysage, ce dernier étant d’autant plus pratique pour lire des PDF ou des textes plus grands.

Concernant son écran, puisque c’est là son principal atout, celui-ci embarque une dalle tactile antireflet e-ink (en version Carta 1200 HD) de 7 pouces d’une définition de 1680 x 1264 pixels. On aura donc droit à une résolution de 300 pixels par pouce, ce qui fait que les pixels resteront invisibles. De quoi renforcer la sensation de lire comme sur du papier. Et pour maximiser le confort de lecture, ce modèle intègre le rétroéclairage dynamique ComfortLight Pro, que l’on trouvait déjà dans la Libra H2O, et qui se charge concrètement de faire varier la température du rétroéclairage en fonction de la lumière. Ainsi, si l’intensité lumineuse qui vous entoure baisse, alors la température de la liseuse virera au jaune pour limiter l’impact de la lumière bleue, qui pourrait perturber l’endormissement le soir, par exemple, en plus d’augmenter la fatigue oculaire.

Un stockage suffisant pour une multitude d’ebooks

La Kobo Libra 2 comprend par ailleurs une capacité de stockage de 32 Go, ce qui en théorie, et selon Kobo, vous permettra de télécharger 24 0000 ebooks (avec 15 formats pris en charge) ou 150 livres audios. Cela sera donc amplement suffisant pour vous concocter une bibliothèque portative bien fournie. Concernant les livres audios, la liseuse étant compatible avec le Bluetooth, vous pourrez tout à fait connecter un casque ou des écouteurs sans fil pour les écouter. Côté connectivité là encore, on retrouvera aussi du Wi-Fi 802,11 b/g/n (et pas de 4G, en revanche). Notez aussi qu’un connecteur USB-C est présent sur la liseuse pour une recharge plus rapide.

Enfin, comme la Kobo Libra H2O, qui le portait dans son appellation, la Libra 2 est également étanche puisqu’elle affiche la certification IPX8. Elle pourra donc résister à une chute dans votre bain ou une piscine à plus de 1 mètre de profondeur.

Et les autres liseuses de la marque ?

