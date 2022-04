Le Dell XPS 13 généreusement équipé d’un i7 11e gen est en promotion à -34%

Sur le marché des ordinateurs portables haut de gamme, le Dell XPS 13 est depuis plusieurs années une référence. De base assez onéreux, il est aujourd’hui possible d’obtenir le modèle doté d'un i7 11e gen à 986,08 euros au lieu de 1 498,99 euros à son lancement.

Il est essentiel de choisir un PC portable facilement transportable, puissant et avec suffisamment d’autonomie pour encaisser une journée de travail sans broncher. Le Dell XPS 13 9305 répond à tous ces critères grâce à sa fiche technique musclée et sa mobilité. Il a de nombreux atouts et la bonne nouvelle, c’est qu’en ce moment il bénéficie d’une remise de plus de 500 euros sur son prix d’origine.

Le Dell XPS 13 (9305) en quelques mots

Une conception épurée et élégante

Un écran IPS de 13,3 pouces sans bordures

Un processeur i7 11e génération + 16 Go de RAM + 512 Go SSD

Une autonomie confortable

Affiché à 1 048,99 euros au lieu de 1 498,99 euros, le PC portable Dell XPS 13 9305 est une bonne affaire à saisir, d’autant plus qu’avec le code promo DELL6XPSAFILIZA, le laptop chute à seulement 986,08 euros sur le site officiel.

Un laptop avec une configuration costaud

Pour son XPS 13, le constructeur Dell a tenu à proposer de bonnes performances et équipe son laptop des meilleurs composants. Si d’ici quelques mois, la version Plus devrait bénéficier de la nouvelle génération de processeur d’Intel, le modèle 9305 du XPS 13 tiendra toujours la route avec sa fiche technique bien fournie et puissante.

On retrouve ainsi la puissance d’un processeur Intel i7 de 11e génération, cadencé à 2,8 GHz (jusqu’à 4,7 GHz en boost). Avec une telle configuration, l’ultrabook de HP a du répondant et se comporte comme un charme, pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème. Ce laptop trouvera cependant ces limites sur le gaming. Le tout est complété par 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go, ce qui assurera une fluidité excellente et de réduire les temps de chargement. Sachez également qu’il est compatible avec le WiFi 6 et tourne sous Windows 11.

Un véritable ultrabook premium

Pour compléter cette configuration musclée, Dell a pris soin d’offrir un design soigné à son XPS 13. Malgré sa finesse, le châssis respire la solidité et son revêtement totalement en aluminium est de toute beauté. L’ultraportable adopte un look borderless avec un écran qui semble sans fin grâce à la bordure InfinityEdge sur 3 côtés qui offre un écran de 13,3″ dans un format 11 pouces pour un rapport screen-to-body de 80,7 %.

Par ailleurs, la dalle est de très bonne qualité, car on retrouve une définition Full HD+ (1920 x 1200), qui sera agréable à utiliser au quotidien, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries. Les utilisateurs nomades pourront l’emmener facilement partout avec seulement 1,2 kg sur la balance et d’une épaisseur à peine de 15 mm. Quant à l’autonomie, cela dépendra de vos usages, mais il peut tenir facilement durant 10 heures, ce qui reste largement suffisant. Une fois votre batterie vidée, la recharge s’avère néanmoins être plutôt lente. Et malgré son corps plutôt fin, Dell n’a pas fait l’impasse sur la connectique, avec un port pour carte microSD, une prise jack 3,5 mm, un port USB-C (3.2 Gen 2) ou encore deux ports Thunderbolt 4.

