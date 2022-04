Cette microSD SanDisk Ultra de 256 Go est à moitié prix sur Amazon

La microSD SanDisk Ultra d'une capacité de 256 Go est en ce moment disponible à moitié prix sur Amazon. En effet, grâce à une remise de 50 %, elle passe de 60,99 à seulement 30,39 euros.

Avec une capacité de stockage interne limitée, on se retrouve vite à devoir effacer des données pour en rajouter par la suite. On peut vite s’y habituer, mais on peut aussi très vite oublier ce désagrément si l’appareil électronique en question possède un port microSD. Et si vous souhaitez agrandir dès maintenant la mémoire interne de votre produit Tech préféré, cette carte de 256 Go coûtant 30 euros de moins que d’habitude est idéale.

Les points forts de la SanDisk Ultra

Des vitesse de transfert pouvant grimper jusqu’à 120 Mo/s

De lancer rapidement vos applications grâce à sa certification A1

Idéale pour enregistrer des vidéos Full HD

Au lieu d’un prix barré à 60,99 euros, la carte microSDXC SanDisk Ultra 256 Go est actuellement disponible en promotion à 30,39 euros sur Amazon. Soit une remise immédiate de 50 %.

Pour jouer en toute tranquillité à vos jeux

Avec 256 Go de stockage, la SanDisk Ultra vous offre davantage d’espace sur vos appareils nomades afin de profiter de plus de contenus comme des applications, des eBooks, des vidéos, de la musique et des films. Cette microSD sera idéal si vous possédez une Nintendo Switch, dont l’espace de stockage commence à être saturé.

De plus, sa certification A1 garantit des débits minimums de 10 Mo/s en lecture comme en écriture et 500/1500 IOPS en écriture/lecture séquentielle. Par conséquent, les jeux installés sur votre Switch par exemple, ou les applications stockées sur votre smartphone ou tablette Android, conserveront de bonnes performances lors de l’exécution pour ne pas entacher l’expérience au quotidien. Autre avantage : le temps de téléchargement est plus rapide lors de l’installation d’applications et de jeux sur votre appareil.

Et même filmer des vidéos en FHD

Les microSD de la gamme SanDisk Ultra proposent des performances de haute volée avec une vitesse de transfert allant jusqu’à 120 Mo/s en lecture. Grâce à cela, vous pourrez transférer et partager rapidement vos contenus sans difficulté, lors de vos déplacements.

Et si vous êtes amateurs de vidéos, sa certification U1 de classe 10, permet facilement de tourner des vidéos en Full HD. Elle est donc parfaite pour s’insérer dans une caméra type GoPro, dans un drone DJI ou dans un appareil photo grâce à l’adaptateur SD fourni avec. Ce dernier permet également de faciliter le transfert de données vers un PC/Mac.

Pour finir, notez enfin que cette microSD est très résistante, que ce soit face à l’immersion dans l’eau, aux fortes températures (de -25 à 85 degrés), aux chocs et même aux rayons X. De plus, elle est garantie à vie par le constructeur.

Les meilleures cartes micro SD du moment

Afin d’en savoir plus sur les différents modèles existants, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures cartes microSD pour votre smartphone, tablette, Nintendo Switch, GoPro ou APN en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.