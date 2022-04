L’excellent SSD Samsung T7 avec 500 Go est à son prix plus bas sur Amazon (-46%)

Si vous êtes à la recherche d’un SSD externe au format compact offrant des performances de haute volée, le T7 de Samsung est une très bonne référence. Il est d’ailleurs proposé à prix réduit : 74,99 euros au lieu de 139,99 euros.

Solution de stockage principale, espace supplémentaire, meilleur confort… il existe actuellement bien des raisons de s’offrir un nouveau SSD. Samsung propose de nombreuses solutions de stockages solides et performants comme le SSD portable T7. C’est l’une des meilleures références du marché quand il s’agit de stockage externe. Il est aujourd’hui disponible dans un pack avec une carte MicroSD pour moins de 120 euros.

L’essentiel à retenir du SSD T7 de Samsung

Un SSD compact et robuste

Des vitesses de transfert jusqu’à 1 050 Mo/s

Un stockage important à un très bon prix

Au lieu d’un prix barré à 139,99 euros, le SSD Samsung T7 de 500 Go est en ce moment en promotion 74,99 euros sur Amazon, soit 65 euros de remise immédiate.

Retrouvez le Samsung SSD T7 500 Go à 74,99 € sur Amazon

Un SSD externe compact et solide

Si l’idée de trifouiller les entrailles de votre ordinateur vous effraie, les SSD externes sont une solution très recommandable. Le disque SSD externe Samsung T7 est la solution idéale. Déjà parce qu’il est facilement transportable, avec ses dimensions de 85 x 57 x 8 mm et son poids de 58 grammes.

Côté design, il conserve le même que son prédécesseur, avec un design discret et résistant à toute épreuve. Sa coque en aluminium est solide, ce qui vous permet de l’emporter partout avec vous sans risque.

Des performances élevées

Au niveau des performances, ce SSD externe n’a pas à pâlir. Grâce à l’association de la technologie NVMe et l’interface USB 3.2 Gen 2, le T7 est capable d’offrir des vitesses de lecture et d’écriture pouvant atteindre respectivement 1050 Mo/s en lecture et 1000 Mo/s en écriture. Il est donc particulièrement adapté pour les personnes qui souhaitent installer des applications dessus ou bien transférer régulièrement des photos et des vidéos haute résolution. Ce SSD dispose d’ailleurs de 500 Go de stockage.

Enfin, sachez que le T7 de Samsung se connectera aisément à de nombreux appareils, puisqu’il est compatible avec Android, macOS/iPadOS, Windows, mais aussi Linux. Il mise bien entendu sur un port USB Type-C. Un câble USB Type-C vers Type-C et un adaptateur Type-C vers Type-A sont fournis avec le SSD. Contrairement au S7 Touch, qui intègre un lecteur d’empreintes digitales associé à un système de chiffrement destiné à protéger les données stockées, le T7 classique sera sécurisé par un mot de passe.

Retrouvez le Samsung SSD T7 500 Go à 74,99 € sur Amazon

Quels sont les meilleurs SSD externes portables du moment ?

Afin de découvrir la concurrence du SanDisk Extreme, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs SSD externes portables (USB-C) du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.