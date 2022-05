Crucial MX500 1 To : cette référence des SSD chute à un très bon prix (-22 %)

Si vous avez besoin d’agrandir l’espace de stockage de votre ordinateur et de booster ses performances, le SSD interne Crucial MX500 est une très bonne solution. La version 1 To passe à 83,99 euros sur Amazon contre 107,99 euros habituellement.

Nettement plus solides que les disques durs classiques, les SSD sont devenus des références pour stocker des contenus, mais aussi pour apporter plus de réactivité et de réduire les temps de téléchargement, des qualités autant appréciées pour le gaming que pour le travail. Le SSD Crucial MX500 est une référence dans sa catégorie et devient plus abordable aujourd’hui grâce à cette réduction de 22 %.

Ce qu’on apprécie sur le Crucial MX500

Ses performances : 560 Mo/s en lecture et 510 en écriture

Qui sont améliorée grâce à la technologie NAND 3D de Micron

Et son format plus robuste

Au lieu d’un prix barré à 107,99 euros, le SSD Crucial MX500 dans sa version 1 To est disponible en promotion à 83,99 euros sur Amazon.

Crucial MX500 : un SSD très fiable

Avec son format de 2,5 pouces, le SSD interne MX500 de Crucial peut facilement se loger à l’intérieur d’un PC ou d’un laptop. Réputé pour son savoir-faire dans le domaine, Crucial propose une vitesse de transfert plutôt élevée sur son modèle. Ses vitesses de lecture et d’écriture peuvent atteindre respectivement 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. À titre de comparaison, c’est 3 à 5 fois plus rapide qu’un disque dur externe classique.

Ce SSD permet ainsi de démarrer votre machine de manière très rapide, d’exécuter vos logiciels sans encombre ainsi que de naviguer sur Internet de façon fluide. Il s’adaptera parfaitement à vos besoins. Ce modèle est doté de 1 To de stockage, idéal pour installer son système d’exploitation ou vos jeux vidéo les plus lourds. Le tout s’exécutera bien plus rapidement, notamment les jeux vidéo qui verront leurs temps de chargement fortement réduits. De plus, la technologie 3D NAND est également de la partie pour gagner en endurance — lors de transferts de fichiers par exemple — en rapidité et économiser en consommation énergétique.

Une meilleure longévité pour conserver vos données un moment

Un SSD possède un autre avantage par rapport aux disques durs traditionnels : la solidité. En l’absence de pièces mécaniques, un SSD résiste en effet beaucoup mieux aux chocs et aux vibrations qu’un HDD, et vous accompagnera donc plus longtemps dans le temps. Une bonne nouvelle pour vos données stockées dessus, d’autant plus que le produit est garanti pendant 5 ans par le constructeur.

Vous êtes plutôt tenté par un SSD NVMe ?

Si vous êtes davantage intéressés par des SSD au format M.2 NVMe, nous vous invitons à consulter notre guide sur les meilleurs SSD M.2 NVMe pour votre PC en 2022.

