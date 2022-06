L’excellente Nvidia Shield TV est de retour en promotion chez Amazon

Trois ans après sa mise à jour, la Nvidia Shield TV fait encore aujourd'hui partie des meilleures box TV Android. Elle bénéficie rarement de promotions, alors quand c'est le cas, autant en profiter : en ce moment, Amazon la propose à 126 euros au lieu de 149 euros.

Certains produits Tech très convoités se retrouvent rarement en promotion. C’est le cas de la Nvidia Shield TV, la meilleure box TV Android sur le marché, qui est d’ailleurs tout aussi appréciée que sa version Pro. Mais ce boîtier multimédia, compact et puissant, bénéficie enfin d’une nouvelle réduction actuellement.

Ce qu’il faut savoir de la Nvidia Shield TV

Un boîtier compact avec Android TV

Supporte la 4K, HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos

Avec toutes les fonctionnalités gaming de Nvidia

Habituellement proposée à 149 euros, la Nvidia Shield TV est désormais affichée à 126 euros sur Amazon.

Une box TV compacte…

Au niveau de leur design, la Nvidia Shield TV et sa version Pro n’ont rien à voir. En effet, si la Pro a repris le design qui a fait le succès du modèle précédent, la Shield TV classique mise à jour en 2019 adopte un tout autre format cylindrique, en « stick ». Grâce à cette compacité, elle pourra facilement se glisser derrière un téléviseur. Seul bémol de ce petit format : la connectique sera moins fournie que sur la version Pro, avec simplement un port HDMI, un port Ethernet et un slot microSD pour étendre le stockage. Cette Shield TV n’embarque pas non plus de port USB pour, par exemple, brancher une manette de jeu, mais vous pourrez tout de même en connecter une grâce à la compatibilité Bluetooth 5.

… mais très puissante

Autrement, la puissance sera bel et bien là, puisque la Nvidia Shield TV embarque la performante puce Tegra X1+, épaulée par 2 Go de mémoire vive. Soit l’assurance d’une expérience utilisateur bien fluide, mais pas seulement. Cette puce permet aussi à la box multimédia d’être compatible avec la 4K à 60 fps. L’upscaling des contenus jusqu’en Ultra HD par intelligence artificielle sera également de la partie. Outre la 4K, on trouvera aussi la compatibilité avec les meilleures normes vidéos que sont le Dolby Vision et HDR10. Côté son, on aura droit à un son vaste et immersif grâce au Dolby Atmos. Vérifiez tout de même que votre téléviseur supporte toutes ces certifications pour que vous puissiez profiter de cette excellente qualité d’image. Par ailleurs, la Nvidia Shield TV tournant sous Android TV, le boîtier sera compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa. Vous aurez également accès au catalogue entier du Play Store avec ses applications phares.

Une box TV qui fait office de console

La Nvidia Shield TV ne s’occupe pas seulement de la partie TV. Nvidia oblige, la partie gaming a aussi été peaufinée, et la box pourra même faire office de console de jeu vidéo puisque vous pourrez accéder au service de cloud gaming GeForce Now, qui regorge de jeux triples A. Le boîtier sera optimisé pour cela, et la puce Tegra X1+, présentée comme 25% plus puissante par rapport à celle de l’ancien modèle, apportera un vrai boost de puissance côté jeu.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Nvidia Shield TV 2019.

