Cet écran PC LG 32″, QHD et 165 Hz est à très bon prix après 21 % de réduction

Avoir un écran PC de bonne qualité fait toute la différence lors de vos sessions gaming. C'est le cas du LG UltraGear 32GN650-B qui en plus est disponible à 299,99 euros au lieu de 379,99 euros.

Pour profiter pleinement de vos sessions gaming, il est essentiel de disposer d’un setup complet, où l’écran est un élément central et principal. Embarquant toutes les caractéristiques techniques nécessaires pour satisfaire les joueurs assidus, le UltraGear 32GN650-B de LG devrait mettre tous les gamers d’accord, d’autant plus qu’il améliore aujourd’hui son rapport qualité-prix grâce une réduction de 80 euros.

Un moniteur idéal pour le gaming grâce à…

Sa dalle VA de 32″ en définition QHD à 165 Hz

Un temps de réponse rapide

Compatible HDR 10 et AMD FreeSync Premium

Au lieu d’un prix barré à 379,99 euros, le moniteur LG UltraGear 32GN650-B est actuellement disponible en promotion à 299,99 euros sur le site d’Amazon, soit 80 euros de remise immédiate.

Retrouvez l'écran LG UltraGear 32GN650-B à 299,99 € sur Amazon

Un moniteur au service des joueurs et joueuses

Semblable à la plupart des moniteurs du marché, le LG UltraGear 32GN650-B, est plutôt réussi avec de fines bordures élégantes, pour une bonne immersion en jeu. Tout est pensé pour offrir une excellente expérience de jeu sur cet écran. Il propose une dalle VA de 32 pouces, avec une définition QHD de 2 560 x 1 440 pixels, une résolution très appréciée des joueurs et joueuses PC. Vous bénéficierez ainsi d’une qualité d’image excellente avec des couleurs vives et bien détaillées. Et il prend même en charge l’HDR 10, qui permet d’obtenir un contraste avec des noirs plus profonds et des blancs plus éclatants.

De plus, le LG UltraGear 32GN650-B, propose un temps de réponse de seulement 1 milliseconde via un mode, idéal pour toujours être au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes. Ce n’est pas tout, ce modèle offre aussi un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz, pour un gain de fluidité non négligeable. Cerise sur le gâteau, ce moniteur LG est également compatible AMD FreeSync Premium, pour avoir des images nettes, éviter les problèmes liés aux déchirures et saccades de l’image lors d’une partie.

Avec des fonctionnalités utiles pour le jeu

LG a greffé sur son moniteur plusieurs fonctionnalités utiles afin d’améliorer vos performances. Il y a la technologie DAS (Dynamic Action Sync), qui va permettre de réduire l’input lag (ou retard d’affichage) de la dalle. Ensuite, il y a le Black Equilizer qui augmente l’exposition des environnements obscurs, pour que vous ne puissiez plus vous laisser surprendre par des adversaires dissimulés. Enfin, vous avez la possibilité de faire apparaître un point de visée fixe au centre de l’écran qui vous aidera à viser pus efficacement vos adversaires.

Quant à la connectique vidéo, elle se compose d’une entrée DisplayPort, et de deux entrées HDMI 2.0. L’écran dispose aussi d’une prise jack pour brancher un casque audio et d’une sortie audio pour le relier à des enceintes si vous le souhaitez.

