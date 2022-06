Le casque sans fil ultra premium de Bang & Olufsen coûte 250 € de moins aujourd’hui

En plus de disposer d'un design de pointe, le casque Beoplay H95 de Bang & Olufsen dispose d'une réduction de bruit active améliorée par rapport au modèle précédent. En ce moment, il devient encore plus recommandable grâce à son prix, qui passe de 898 euros à 649 euros sur Amazon.

S’il y a une marque qui sait se démarquer par le design de ses produits, c’est bien le Danois Bang & Olufsen, qui s’attache à opter pour des matériaux nobles et des lignes épurées. Mais le look ne fait pas tout, et la marque peut aussi se vanter de proposer des fiches techniques premium. Son casque Beoplay H95 propose par exemple une réduction de bruit active améliorée et une bonne endurance. Autre atout : son prix, qui baisse de 28% actuellement.

Ce qu’il faut savoir du casque Beoplay H95

Un casque design aux lignes épurées

Une meilleure réduction de bruit active

Une autonomie de 35 heures

Initialement affiché à 898 euros, le casque Beoplay H95 de Bang & Olufsen est désormais proposé à 649 euros sur Amazon.

Un casque aux lignes soignées

Pour son casque Beoplay H95, Bang & Olufsen est resté fidèle à son identité scandinave en misant sur un design épuré, aux lignes soignées et sans fioritures. On a donc ici un casque avec des coussinets en cuir et une armature en aluminium, ce qui ne fait que renforcer sa solidité, avec un arceau recouvert de tissu pour assurer un bon confort. On appréciera aussi son ergonomie, puisqu’en plus des commandes tactiles sur la surface du casque, des molettes seront aussi présentes pour régler le volume ou encore la réduction de bruit.

Surtout, ce casque adopte un format circum-aural, ce qui lui assure une bonne isolation passive grâce aux coussinets à mémoire de forme qui englobent les oreilles. Au lieu des traditionnelles oreillettes rondes, Bang & Olufsen a cette fois-ci misé sur une forme plus ovale, mais pas moins confortable. De plus, ce format lui permet aussi de fournir de meilleurs résultats pour la réduction de bruit active.

Une meilleure réduction de bruit active

Ce Beoplay H95 propose donc cette technologie qui vise à filtrer les sons environnants et isoler l’utilisateur dans une bulle. Ainsi, les distractions seront éliminées grâce à cette annulation de bruit, ce qui favorisera l’aspect immersif. Si cette réduction de bruit n’arrive naturellement pas à la cheville de celles proposées par des mastodontes comme Sony ou Bose, celle-ci sera tout de même plus que satisfaisante, et meilleure que celle dont disposait le H9.

Concernant sa qualité sonore, celle-ci ne sera pas en reste avec une signature plutôt axée sur les graves. Le casque embarque deux haut-parleurs en titane. Sachez d’ailleurs que la fonction Bluetooth Multipoint est aussi disponible pour connecter deux appareils en même temps et écouter de la musique avec le casque sans avoir à déconnecter l’un de vos appareils pour switcher de l’un à l’autre.

Une autonomie qui rassure

Porter le casque durant de longues périodes ne devrait pas être un frein, puisque le Beoplay H95 est un modèle endurant. La marque annonce en effet une autonomie de 38 heures avec les fonctions Bluetooth et ANC activées. Cette durée changera forcément en fonction de votre utilisation, mais le résultat comble quand même les attentes.

