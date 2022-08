Le chargeur rapide 25 W de Samsung ne coûte plus que 10 € aujourd’hui

Les chargeurs n'étant plus inclus dans les boîtes de certains smartphones, il est préférable d'en posséder déjà un chez soi. Le chargeur rapide de 25 W signé Samsung est par exemple très recommandable dans ce contexte, et encore plus aujourd'hui puisqu'il est affiché à 10,49 euros au lieu de 24,90 euros sur Amazon.

Dorénavant, plusieurs constructeurs comme Apple et Samsung n’incluent plus de chargeurs dans les boîtes de leurs smartphones. La marque sud-coréenne a par exemple assuré qu’elle souhaitait réduire son impact sur l’environnement. Mais les raisons sont aussi économiques, puisque les consommateurs seront nombreux à vouloir acheter un chargeur compatible avec leur appareil s’ils n’en possèdent pas encore un chez eux. Heureusement, il n’est plus nécessaire de casser sa tirelire pour en acquérir un : le chargeur rapide 25W de Samsung est par exemple disponible à un très bon prix grâce à une réduction.

Les points forts du chargeur rapide de Samsung

Un chargeur rapide de 25W

Avec charge adaptative

Une interface USB-C

D’abord affiché à 24,90 euros, le chargeur rapide officiel de Samsung (25W) est désormais vendu à 10,49 euros par Amazon. D’ailleurs, c’est actuellement le prix le plus bas jamais affiché sur ce site marchand.

Un modèle pour recharger vos appareils plus vite

Avec son chargeur rapide de 25W, Samsung propose une solution charge rapide qui permettra à votre smartphone de se recharger presque 5 fois plus vite qu’avec un chargeur classique. Autant dire que vous n’aurez plus besoin d’attendre des heures pour que votre appareil reprenne vie avec sa batterie de 100W. Ce chargeur mural pourra fonctionner avec une foule de smartphones compatibles, à savoir les Galaxy S10 5G, A80, A70 ainsi que les autres modèles ultérieurs.

Concrètement, selon la marque, ce chargeur permettra de faire gagner aux Galaxy S20 et Galaxy Note 20 plus de 50% de batterie en 30 minutes. Autre bon point : ce modèle pourra aussi être utilisé avec les smartphones Apple, à partir de l’iPhone 8.

La charge adaptative est de la partie

Le chargeur rapide officiel de Samsung dispose par ailleurs de la charge adaptative, qui se conformera aux capacités de votre appareil. Ainsi, s’il est apte à délivrer une puissance maximale de 25W pour les smartphones ou autres produits compatibles, il pourra également s’adapter aux capacités des autres modèles. Donc il sera tout de même possible d’opter pour ce chargeur, même si la puissance de la recharge de votre smartphone ne peut pas grimper jusqu’à 25 W.

Enfin, pour optimiser la rapidité de la charge, il faudra utiliser un câble USB Type-C, qui ne sera en revanche pas fourni dans la boîte. Notez toutefois que la marque intègre encore aujourd’hui un câble USB-C vers USB-C dans la boîte de ses smartphones.

D’autres alternatives pour comparer le chargeur de Samsung

Si vous souhaitez regarder ce que fait la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs chargeurs rapides pour votre smartphone.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.