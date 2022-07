Nord Buds : les nouveaux écouteurs pas chers de OnePlus sont à -20 % pour les soldes

Petit nouveau dans la famille true wireless de OnePlus, les Nord Buds sont tout ce qu'il y a de plus de simple : des écouteurs qui délivrent une bonne qualité audio à prix accessible. Déjà abordables, ils sont disponibles à seulement 39 euros durant les soldes, contre 49 euros habituellement.

OnePlus a récemment ajouté dans son catalogue audio de nouveaux écouteurs sans fil : les OnePlus Nord Buds. Ces écouteurs reprennent la philosophie de la gamme Nord, à savoir : délivrer un produit qui assure très bien l’essentiel à un prix très avantageux. Contrairement à la concurrence, la marque se concentre sur l’expérience audio en laissant de côté certaines fonctionnalités comme la réduction de bruit. En récoltant la note de 8/10 lors de notre test, les OnePlus Nord Buds sont des écouteurs sans fils à considérer, d’autant plus qu’ils sont d’ores et déjà en promotion à l’occasion des soldes.

Les OnePlus Nord Buds, c’est quoi ?

Des écouteurs confortables à porter

Avec un bon rendu sonore

Et une bonne isolation passive

Disponibles depuis un peu plus d’un mois, les OnePlus Nord Buds sont proposés en un seul coloris au prix de 49 euros mais tombent à 39 euros sur le site du constructeur à l’occasion des soldes.

Des écouteurs pas chers avec de belles finitions

Proposés à un tarif réduit, les Nord Buds de OnePlus s’inspirent des OnePlus Buds Pro avec un plastique noir mat imitation métal donnant un bel aspect premium au produit. Ces nouveaux écouteurs changent cependant de look, en adoptant un format d’oreille avec des « tiges » courtes et larges qui sont plus discrètes.

Leur format assure un bon maintien dans les oreilles et les oreillettes sont très confortables à porter, y compris durant une longue session d’écoute. Vous pourrez même les utiliser sous la pluie puisqu’ils sont certifiés IP55, donc résistant aux gouttes, éclaboussures et transpiration.

Avec une bonne expérience audio malgré quelques concessions

Pour ses écouteurs sans fil entrée de gamme, OnePlus a tenu à se concentrer sur l’essentiel et donc davantage sur l’expérience audio. Ici, pas de réduction de bruit active donc, mais ces true wireless sont dotés d’embouts en silicone pour assurer une bonne isolation passive dans la grande majorité des cas sans pousser le volume.

Côté audio, la plupart des écouteurs se contentent de transducteurs de 10 mm ou moins alors que OnePlus propose des transducteurs dynamiques en titane de 12,4 mm de diamètre. Résultat : les OnePlus Nord Buds offrent un son riche en basses et en médium même si on peut regretter un manque de netteté dans les aigus. Ils sont compatibles seulement avec les codecs SBC et AAC, et ne proposent pas de Blutooth multipoint.

Quant à l’autonomie, Oneplus promet environ 7 heures en fonction de vos usages. Quant au boîtier, il permet un total de 30 heures d’écoute. Les écouteurs pourront vous offrir près de 5 heures de lecture après seulement 10 minutes de charge, donc l’autonomie ne devrait clairement pas être un problème à l’usage. À noter, le boîtier n’est pas compatible avec la charge sans fil.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet des OnePlus Nord Buds.

