OnePlus Nord Buds : de nouveaux écouteurs sans fil à moins de 50 euros

OnePlus a présenté, ce jeudi, ses nouveaux écouteurs sans fil, les OnePlus Nord Buds, lancés à 49 euros en France.

Ce jeudi, OnePlus a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones avec les OnePlus Nord 2T 5G et OnePlus Nord CE2 Lite 5G. En plus de ces deux téléphones, le constructeur chinois a également annoncé une nouvelle paire d’écouteurs sans fil. Après les OnePlus Buds, les OnePlus Buds Pro, les OnePlus Buds Z et les OnePlus Buds Z2, la firme a désormais des écouteurs intégrant directement la gamme Nord, les OnePlus Nord Buds.

On a droit ici à des écouteurs avec un format relativement original. Certes, il s’agit bien d’écouteurs intra-auriculaires — donc avec des embouts en silicone et une isolation passive — dotés de tiges, mais ces tiges changent par rapport aux modèles présents sur le marché. Il s’agit ici d’une tige relativement courte et plutôt plate qui n’est pas sans rappeler l’extension que l’on pouvait avoir sur d’anciennes oreillettes Bluetooth conçues pour passer des appels.

On a affaire ici à des écouteurs plutôt légers affichant un poids de 4,8 grammes par écouteur, et à un boîtier de 41,7 grammes avec des mensurations relativement compactes de 67,9 x 35,5 x 28,68 mm qui permettront de le ranger facilement dans une poche de jean. Les écouteurs sont par ailleurs certifiés IP55 et sont donc tout indiqués pour un usage sportive grâce à leur résistance aussi bien à la poussière qu’à la transpiration ou à la pluie.

De larges transducteurs pour plus de basses

Du côté de la formule sonore, OnePlus a intégré deux transducteurs plutôt larges à ses OnePlus Nord Buds puisqu’on retrouve, dans chaque écouteur, un haut-parleur en titane de 12,4 mm de diamètre. De quoi permettre, sur le papier, une bonne réponse dans les basses grâce à ce format conséquent. Pour les Bluetooth, la marque ne précise pas quels sont les codecs audio employés, pour on peut, sans trop de risque, imaginer une prise en charge uniquement de l’AAC et du SBC compte tenu du segment tarifaire. Toujours pour le Bluetooth, les écouteurs sont compatible avec la version 5.2 de la norme sans fil et proposent donc une portée de 10 mètres. Enfin, un mode à faible latence est proposé sur « certains smartphones OnePlus », le constructeur annonçant alors une latence réduite à 94 ms, contre 200 à 250 ms pour des écouteurs sans fil habituellement.

La principale lacune des OnePlus Nord Buds est bien évidemment l’absence de réduction active du bruit. Si les écouteurs proposent bien une isolation passive grâce aux embouts, et une analyse des bruits ambiants pour les appels à l’aide de quatre microphones, il ne pourront pas vous isoler complètement dans votre bulle dans le métro ou dans la rue. Aucun mode transparent n’est non plus proposé.

Du côté de l’autonomie, les OnePlus Nord Buds profitent d’accumulateurs de 41 mAh dans chaque écouteur et d’une batterie de 480 mAh dans le boîtier. De quoi proposer jusqu’à 7 heures d’utilisation avec les écouteurs seuls ou jusqu’à 30 heures au total avec le boîtier. Celui-ci peut par ailleurs se recharger en filaire, — mais pas par induction — avec 10 minutes de charge pour 5 heures d’écoute.

Là où les OnePlus Nord Buds se distinguent cependant et justifient leur intégration à la gamme Nord, c’est par leur prix particulièrement accessible. Les écouteurs seront en effet proposés au tarif de 49 euros à compter du 24 mai en France. Ils ne seront disponibles qu’en coloris noir dans l’Hexagone.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.