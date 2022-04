OnePlus Nord Buds : leur design et fiche technique se confirment dans une nouvelle fuite

Les premiers écouteurs de la série Nord devraient bien adopter un design tout en rondeur avec un boitier ovale et plat. L'autonomie se dévoile également.

Après les OnePlus Buds, les OnePlus Buds Pro, voici donc les OnePlus Buds Nord. Alors qu’on attend encore la troisième génération de smartphones associés à cette branche milieu de gamme du constructeur chinois, une fuite via mysmartprice permet d’entrevoir pour la première fois, ce qui pourrait être le design officiel des futurs écouteurs sans fil OnePlus.

Premières images des OnePlus Nord Buds, issues d'une fuite via certification FCC. // Source : Mysmartprice.com

Commençons par le visuel : celui-ci colle relativement bien avec la première fuite entourant ces écouteurs. Le boitier prendrait bel et bien une forme ovale sur les côtés et plate en haut et en bas, avec le logo OnePlus bien visible au milieu, sur un coloris noir sobre.

Les écouteurs quant à eux adopteraient donc bien le format intra-auriculaire avec un design rond et un coloris noir. Seule différence avec les visuels précédents : le bouton n’est pas doré sur les derniers clichés. Nous ne sommes pas à l’abri que OnePlus propose ce coloris pour le bouton.

La capacité des batteries révélée

Plus intéressant encore : la fiche technique des écouteurs se dévoile.

Les spécifications des OnePlus Nord Buds telles que repérées à la FCC. // Source : Mysmartprice.com

Le point le plus intéressant à ce stade est sans nul doute l’autonomie des écouteurs. On y apprend que leur boitier disposera d’une capacité de 480 mAh et que les écouteurs s’appuieront sur 41 mAh.

