Le OnePlus Nord 3 pourrait tout casser : puce puissante, écran 120 Hz et charge 150W

Le prochain smartphone milieu de gamme de OnePlus possèderait des atouts très importants. Il pourrait s'agir du OnePlus Nord 3.

Le crédo de OnePlus de proposer des téléphones sans concessions sur la puissance à un prix attractif pourrait peut-être se vérifier à nouveau. La gamme Nord s’est constitué avec cette volonté en tête, et sa prochaine version, le OnePlus Nord 3 a l’air bien alléchante.

Selon le très bien informé leaker Digital Chat Station, « le prochain téléphone OnePlus » possèderait une puce Dimensity 8100, une puce de milieu de gamme qui promet de belles performances. Il offrirait en outre 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1. S’il s’agit bien de la gamme Nord, des téléphones vendus généralement autour des 400 euros, on peut s’attendre tout de même à une version 8+128 Go.

Charge 150W

Autre petite folie, ce nouveau téléphone pourrait embarquer une charge 150 W. De quoi en remplir en un tour de main la probable batterie de 4500 mAh de l’appareil.

Le leaker évoque également un écran Amoled 6,7 pouces en FullHD+ avec un rafraichissement de 120 Hz. Derrière le poinçon au centre de l’écran, on devrait trouver un capteur 16 mégapixels. Le bloc photo accueillerait un capteur Sony IMX766 50 mégapixels (f/1.8), un capteur 8 mégapixels dédiés au grand angle et un probable capteur 2 mégapixels, censés aider pour les monochromes. Il serait de bon ton, sans mauvais jeu de mots, que OnePlus trouve mieux à faire de ce troisième capteur.

Une liste de fonctionnalités qui pourrait sans doute amener de nombreux acheteurs à penser : à quoi bon payer plus cher pour un smartphone premium ? C’est en tout cas la cible de OnePlus depuis de longues années, et un tel téléphone pourrait permettre d’achever cette ambition. Les OnePlus Nord sont traditionnellement annoncés au cours du printemps, on ne devrait donc pas trop attendre pour en savoir plus.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.