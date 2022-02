OnePlus préparerait une petite folie sur l’échiquier de la charge rapide

OnePlus chercherait à commercialiser un téléphone avec une charge ultra rapide de 150 W, selon une fuite à mettre au crédit de Digital Chat Station.

OnePlus a toujours été un coriace adversaire sur l’échiquier de la charge rapide. La récente fuite signée Digital Chat Station, relayée par Android Authority, tend à renforcer ce constat. D’après le leaker, dont il faut accueillir les prédictions avec prudence tout de même, un téléphone OnePlus avec une charge rapide de 150 W serait dans les cartons.

Pour le moment, le nom de l’appareil en question reste encore un mystère. Mais dans l’idée, il viendrait détrôner le OnePlus 10 Pro qui possède aujourd’hui le pic de charge (80 W) le plus puissant du catalogue. Pour autant, un bloc de 150 W ne battrait pas la concurrence interne au sein de BBK Electronics, puisque Realme prépare une charge de folie de 200 W.

MediaTek Dimensity 8100 ?

Ladite fuite se concentre sur d’autres spécifications, comme le processeur. Ce mystérieux téléphone OnePlus aurait notamment droit au MediaTek Dimensity 8100, récemment apparu dans nos colonnes. Ce SoC profiterait de fréquences plus élevées comparées à son prédécesseur et ferait ses débuts le 1er mars.

Là encore, ces spéculations sont à mettre au crédit de Digital Chat Station. Un écran FHD+ de 6,7 pouces d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz serait aussi de mise, tout comme la présence d’un capteur arrière de 50 mégapixels signé Sony – le IMX 766. Et pour le moment, c’est bien tout ce qu’il y a à se mettre sous la dent.

La patte Oppo

Pour revenir sur la charge de 150 W, il est intéressant de souligner les liens toujours plus étroits entre OnePlus et Oppo – dans le cas où Digital Chat Station vise juste. En juin 2021, la marque fondée par Pete Lau et Carl Pei a renforcé son partenariat avec Oppo pour concevoir main dans la main des futurs smartphones.

Pour ceux et celles qui suivent l’actualité d’Oppo, vous n’êtes pas sans savoir qu’une charge rapide de 150 W a déjà été introduite en août 2020. En théorie, elle permet de retrouver 41 % de batterie en l’espace de 5 minutes. OnePlus profiterait donc de ce savoir-faire pour l’implémenter dans l’un de ses prochains smartphones.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.