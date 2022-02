OnePlus 10 : une version non-Pro serait bien dans les cartons pour le 2e trimestre

Après avoir lancé le OnePlus 10 Pro le mois dernier, la marque de smartphones chinoise pourrait bien, fort logiquement, lui donner un petit frère... Ce dernier porterait actuellement le nom de code "Oscar".

Sorti en Chine le 13 janvier, et encore absent des étals européens, le OnePlus 10 Pro est sans conteste le flagship de la marque chinoise pour ce début d’année 2022. Comme son nom peut le laisser entendre, le OnePlus 10 Pro devrait logiquement être la version Pro d’un modèle classique, le OnePlus 10. Sauf que OnePlus n’a donné aucune information sur ce potentiel smartphone. Cependant, une certaine rumeur rapporte qu’un nouveau modèle serait en préparation.

Un mystérieux « Oscar » dans les cartons

Le site 91Mobiles a en effet appris du leaker Yogesh Brar, que la marque travaillait actuellement sur un smartphone dont le nom de code serait « Oscar ». Le modèle ferait partie des smartphones OnePlus numérotés. Il n’existe malheureusement pas tellement plus de détails concernant cet éventuel smartphone (qui pourrait donc être le OnePlus 10) si ce n’est qu’il serait lancé au deuxième trimestre, donc entre les mois d’avril et de juin.

Même si cela fait beaucoup de « peut-être », il semblerait logique que OnePlus accompagne son modèle Pro d’une version classique, qui pourrait présenter des caractéristiques légèrement inférieures, mais serait moins coûteux. Le modèle 10 profite d’un écran QHD+ en 120 Hz : il serait ainsi possible d’imaginer que le modèle standard aurait un écran Full HD+, tout en profitant tout de même de la technologie LTPO pour la fréquence dynamique, dont est équipé le modèle Pro.

En outre, OnePlus avait annoncé en fin d’année 2021 que la prochaine génération de smartphones OnePlus bénéficierait du SoC Snapdragon 8 Gen 1. C’est bien le cas pour le OnePlus 10 Pro, on peut donc supposer qu’il en sera de même pour le OnePlus 10, le petit Oscar.

Le OnePlus 10 Pro dispose en outre de 12 Go de RAM LPDDR5 au maximum et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1. Il peut également compter sur une charge rapide SuperVOOC de 80 W, sur une batterie de 5000 mAh. Il faudra bien sûr encore attendre quelques informations supplémentaires pour confirmer l’hypothèse d’un OnePlus 10.

