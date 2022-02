Realme prévoit une charge rapide de folie pour tacler Xiaomi au MWC 2022

Realme préparerait une charge rapide de 200 W à dévoiler lors du MWC 2022. Pour pouvoir se targuer d'être la solution la plus rapide au monde, il faudra battre le record établi par Xiaomi.

Le MWC 2022 se profile doucement à Barcelone. Les marques se préparent évidemment pour cet événement qui reste marquant dans le calendrier de la tech — malgré la pandémie. Pour faire monter la sauce, Realme tease déjà une annonce phare en promettant « la technologie de charge la plus rapide au monde ». Le constructeur chinois joue la carte du secret en demandant à ses fans de deviner à quel point sa solution est efficace.

Or, Gizmochina affirme avoir pu mettre la main sur une photo d’un chargeur Realme pas encore dévoilé.

Sur l’image en question, on peut voir quelques caractéristiques du bloc et notamment une mention à une sortie maximale de 20 V – 10 A, ce qui équivaut à une puissance de 200 W — tension (V) x intensité (A) = puissance (W).

Realme veut battre Xiaomi

Le but ici semblerait assez clair : tacler Xiaomi et sa HyperCharge également à 200 W qui peut remplir une batterie de 4000 mAh en 8 minutes. Realme devra donc faire mieux que ça pour réellement prétendre au titre de charge la plus rapide au monde. Le tout, en sachant être rassurant sur les potentiels dangers pour l’accumulateur.

On aperçoit aussi un numéro de modèle : VCK8HACH. Reste à savoir si ce bloc charge sera bel et bien annoncé au Mobile World Congress. Pour rappel, on attend aussi de la marque qu’elle lance en Europe son dernier flagship, le Realme GT 2 Pro. Autre chose à retenir : Realme est déjà monté à 125 W sur la charge rapide, mais les solutions commercialisées par le fabricant ne dépassent pas les 65 W pour le moment.

