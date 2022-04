OnePlus préparerait trois appareils plus accessibles pour la fin du mois

OnePlus va organiser une conférence le 28 avril. Ce devrait être l'occasion, pour le constructeur, de dévoiler ses smartphones OnePlus Nord CE2 Lite, OnePlus 10R 5G et ses écouteurs OnePlus Nord Buds.

Alors que OnePlus a présenté, en début d’année, son OnePlus 10 Pro, le constructeur devrait présenter dans les prochaines semaines, de nouveaux smartphones milieu de gamme.

En Inde, OnePlus a en effet annoncé la tenue d’un événement le 28 avril prochain. Ce devrait être l’occasion pour la firme de lever le voile sur au moins trois appareils à en croire le visuel accompagnant l’invitation. On peut en effet y décerner la silhouette de deux smartphones ainsi que d’une paire d’écouteurs sans fil.

Selon les informations du leaker Max Jambor, ce seraient ainsi les OnePlus Nord CE2 Lite 5G, OnePlus 10R 5G et OnePlus Nord Buds qui devraient être présentés à cette occasion.

Deux smartphones et des écouteurs attendus

Les deux smartphones attendus du côté de OnePlus devraient donc être des modèles de milieu voire d’entrée de gamme. Du côté du OnePlus Nord CE 2 Lite, on s’attend à un smartphone doté de dos plats avec un cadre en métal et un dos en plastique, avec deux appareils photo à l’arrière. Le smartphone profiterait d’une dalle de 6,58 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une puce Snapdragon 695 5G.

Pour le Oneplus 10R 5G, on devrait retrouver cette fois une puce MediaTek Dimensity 8100, un écran de 6,7 pouces et un appareil photo avec trois modules à l’arrière.

Enfin, les écouteurs OnePlus Nord Buds seraient les tout premiers écouteurs du constructeur à intégrer la gamme « Nord ». Oneplus avait déjà proposé des écouteurs abordables avec ses OnePlus Buds Z et OnePlus Buds Z2, à 99 euros, mais il pourrait s’agir d’une version encore plus accessible. On s’attend notamment à une batterie de 41 mAh dans chaque écouteur et à un design intra-auriculaire sans tige.

Pour en savoir plus sur ces trois nouveautés prévues par OnePlus, il faudra encore patienter. C’est le 28 avril que le constructeur compte faire part de ses nouveaux produits.

