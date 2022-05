OnePlus Nord Buds : de nouveaux écouteurs Dolby Atmos endurants et pas chers

Connue pour ses prix plus abordables, la gamme Nord du constructeur chinois OnePlus accueille ses premiers écouteurs : les Nord Buds. Ces nouveaux intras True Wireless promettent de combiner une autonomie généreuse, une bonne expérience audio, ainsi qu'un prix très raisonnable.

OnePlus a annoncé, jeudi, ses Nord Buds. Premiers écouteurs à intégrer la gamme Nord, les Nord Buds ont été présentés en même temps que deux nouveaux smartphones abordables attendus prochainement sur le marché européen : les Nord 2T 5G et Nord CE 2 Lite 5G, dont nous parlions encore récemment.

Comme prévu, les OnePlus Nord Buds disposent d’une fiche technique relativement complète pour leur prix, qui démarre à 39,99 dollars outre-Atlantique. En Europe, nous devrions les trouver fin mai aux alentours de 50 euros environ. Bien sûr, quelques concessions sont faites pour rester sur ce positionnement tarifaire très abordable.

Il faudra notamment faire l’impasse sur l’ANC (réduction de bruit active) et sur les trois micros par écouteur des OnePlus Buds Z2. Ici, chaque écouteur comprend deux micros seulement. La qualité des appels pourrait donc s’en trouver légèrement réduite, même si OnePlus évoque des « algorithmes de réduction du bruit alimentés par l’IA » pour améliorer l’expérience lors des échanges vocaux.

Autonomie généreuse et certification Dolby Atmos au menu

Cela étant dit, les OnePlus Nord Buds peuvent compter sur une autonomie plutôt généreuse, annoncée à 7 heures par écouteur et 38 heures au total avec le boîtier de recharge. OnePlus promet également une faible latence pour ces nouveaux intras (tout spécialement lorsqu’ils sont connectés à un smartphone de la marque et que le mode ProGaming est actif, souligne The Verge). La recharge rapide est également au menu pour permettre au boîtier de faire le plein rapidement.

Les Nord Buds devraient pour le reste disposer d’une qualité audio convaincante, avec des drivers de 12,4 mm et une certification Dolby Atmos également promise. OnePlus vante enfin le design de ses écouteurs, censé rester confortable lors de longues sessions d’écoute. Autant de promesses qui mériteront d’être vérifiées lors d’un test.

