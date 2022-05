OnePlus Nord 2T et Nord CE 2 Lite : on sait maintenant tout d’eux y compris leur prix

Prévu pour un lancement imminent, le OnePlus Nord 2T et Nord CE 2 Lite finissent de se révéler entièrement. Un site nous révèle maintenant le prix qui sera pratiqué sur le sol européen pour les deux appareils.

Le OnePlus Nord 2T n’est plus qu’à quelques heures de son lancement en France. Le nouveau flagship killer de la marque chinoise devrait être annoncé en même temps que le Nord CE 2 Lite et que les OnePlus Nord Buds qui ont pour leur part déjà été lancés en Inde il y a quelques semaines de cela.

OnePlus Nord 2T

Grâce aux informations du site WinFuture, nous en savons désormais plus sur le prix prévu pour les deux appareils en Europe. Jusqu’à présent, nous avions eu droit à beaucoup d’informations concernant ces smartphones, la fiche technique du OnePlus Nord 2T ayant fait l’objet de nombreuses fuites. On sait désormais pratiquement tout du smartphone : SoC Dimensity 1300, charge rapide 80 W, écran 90 Hz… Tous ces aspects ont été révélés aux yeux du public, il ne restait alors plus qu’une seule zone d’ombre : le prix et la date de sortie.

Le OnePlus Nord 2T serait proposé au prix de 400 euros, ce qui était déjà le prix du OnePlus Nord 2 lors de son lancement chez nous. Bien sûr, ce modèle rafraîchi vient encore plus justifier son prix grâce aux nouveautés qu’il amène, le OnePlus Nord 2 constituant déjà à l’époque de sa sortie un très bon rapport qualité-prix pour un smartphone de sa catégorie.

Selon les rumeurs, il sera équipé d’un écran AMOLED de 6,43 pouces en définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’écran sera également recouvert de Gorilla Glass 5. Tout ce que l’on retrouvait déjà sur le Nord 2 original. Il arborerait également un capteur principal de 50 Mpx avec une ouverture f/1,8 et une stabilisation optique, un ultra grand-angle de 8 Mpx à 120° et un capteur de profondeur de 2 Mpx. En façade, on aurait aussi droit à un capteur de 16 Mpx ouvrant à f/2,4.

La batterie serait toujours la même avec une capacité de 4500 mAh, mais ce nouveau modèle devrait avoir droit à une charge plus rapide avec le SuperVOOC 80 W qui viendrait remplacer l’ancienne charge déjà très rapide de 65 W.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Pour ce qui est du OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, il serait proposé de son côté au prix de 300 euros. Il propose quant à lui un écran LCD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et est propulsé par le Snapdragon 695 de Qualcomm. Sa batterie est plus conséquente avec une taille de 5000 mAh et il possède de son côté une charge rapide 33 W. À l’arrière, on retrouve un capteur principal de 64 Mpx ainsi qu’un capteur macro et un capteur de profondeur, tous deux de 2 Mpx. On attend désormais plus que le prix des OnePlus Nord Buds pour avoir le panorama complet de cette nouvelle gamme Nord.

