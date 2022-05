OnePlus Nord 2T : cette grosse fuite révèle son prix et toute sa fiche technique

AliExpress a répertorié le OnePlus Nord 2T sur son site : l’occasion de découvrir la fiche technique publiée et le prix indiqué.

Le OnePlus Nord 2T se fait de plus en plus attendre et les fuites à son sujet se sont multipliées ces derniers mois. À l’approche de son lancement – le téléphone a notamment passé la certification NBTC, le régulateur thaïlandais des communications –, une importante indiscrétion signée AliExpress nous permet de découvrir une grande partie de sa fiche technique.

Autour des 400 euros

Le leaker Abhishek Yadav, très actif sur Twitter, ne s’est pas fait prier pour regrouper les informations mises en ligne. Tout d’abord, sachez que le OnePlus Nord 2T pourrait être lancé au prix de 399 euros, à partir du 11 mai. Dans ce cas, il rivaliserait plus ou moins directement avec l’excellent Galaxy A53 de Samsung.

Du côté des caractéristiques techniques, le OnePlus Nord 2T pourrait embarquer un écran OLED de 6,43 pouces, d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Tout ce qu’il y a de plus classique par rapport au prix supposé. Comme déjà annoncé, l’appareil sera le premier à profiter de la puce Dimensity 1300, présentée en avril dernier et réservée aux flagship killers.

Belle charge rapide

Côté photo, il faudrait compter sur un triple capteur : un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un monochrome de 2 mégapixels. Le tout accompagné d’un capteur selfie de 32 mégapixels. La batterie de 4500 mAh serait quant à elle épaulée par une belle charge rapide de 80 W. Autant de spécifications qui viennent corroborer une précédente fuite.

De toute évidence, Android 12 sera de la partie. Pour le moment, une seule configuration est mentionnée : 8 + 128 Go de stockage. Probablement décliné en gris ou vert, le OnePlus Nord 2T pourrait être accompagné d’une offre de lancement incluant une paire d’écouteurs sans fil.

