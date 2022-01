OnePlus Nord 2T : Charge 80W, Dimensity 1300, écran 90Hz… une suite qui promet

OnePlus préparerait un autre héritier à son OnePlus Nord 2, intitulé OnePlus Nord 2T. Le OnePlus Nord 2T reprendrait dans les grandes lignes la fiche technique de son grand frère, avec quelques changements à l'horizon.

OnePlus prévoirait de lancer un héritier à son OnePlus Nord 2 intitulé OnePlus Nord 2T (en plus d’un lancement probable d’un OnePlus Nord 2 CE. Si le nom peut paraître un peu étrange à première vue, l’appellation T n’est pas sans rappeler une stratégie déjà éprouvée chez OnePlus de sortir une déclinaison d’une gamme existante quelques mois après son lancement, comme on a pu le voir avec les OnePlus 8 (dévoilés le 14 avril) et le OnePlus 8T ( lancé le 14 octobre).

Le leaker OnLeaks a mis la main sur sa fiche technique et l’a publié sur le site Digit. Le OnePlus Nord 2T possèderait la même dalle Full HD+ (6,43 pouces et 90 Hz) que celle du Nord 2. Il serait équipé d’un petit nouveau côté SoC, le Dimensity 1300, la suite probable du Dimensity 1200, ce qui signifierait un léger gain en performance à la clé.

La même charge que le premium

Le OnePlus Nord 2T signerait également une belle amélioration au niveau de la charge rapide, qui était déjà plutôt efficace sur le Nord 2 (5 à 100 % de charge en 30 minutes). On passerait d’une puissance de 65W à 80W, soit la même charge que sur le premium de la marque, à savoir le OnePlus 10 Pro.

Pour le reste, OnePlus conserverait toutes les spécificités du Nord 2. On aurait ainsi un bloc photo avec triple module (50, 8 et 2 mégapixels) ainsi qu’un capteur selfie de 32 mégapixels et une batterie de 4500 mAh.

Le ticket d’entrée pourrait être légèrement plus bas que les 399 euros du Nord 2, puisqu’une configuration avec 6 Go à 8 Go de RAM semble prévue, contre les 8 à 12 Go de son modèle. La partie logicielle devrait reposer sur OxygenOS 12, basé sur Android 12, avant la fusion de l’OS de OnePlus avec le ColorOS d’Oppo.

Une sortie française est elle envisageable ?

Si une sortie du OnePlus Nord 2T serait prévue pour le marché indien, on ignore encore si ce smartphone arrivera par chez nous. En revanche, on sait que OnePlus souhaite réserver certaines de ses gammes à des régions bien particulières et cela peut peut-être nous éclairer. La série des OnePlus Nord est en théorie réservée au marché européen, tandis que le OnePlus Nord N est prévue pour sortir uniquement sur le territoire américain. En revanche le OnePlus 9RT est réservé au marché asiatique par exemple.

Il y a donc des arguments qui penchent des deux côtés. Côté oui : ce OnePlus Nord 2T est pensé comme une suite du Nord 2, on peut donc penser qu’il devrait arriver sur nos étals. Côté non : les smartphones comme le Nord N200 et OnePlus 9RT ont beau être basés sur des smartphones sortis par chez nous, ils ne sont pas sortis sur le marché européen. Il y a donc bel et bien une chance que ce OnePlus Nord 2T arrive parmi chez nous, mais pour l’heure, impossible de le savoir.

