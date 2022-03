Le prochain smartphone OnePlus raviverait de vieux souvenirs

Le site 91mobiles diffuse un premier rendu supposé du OnePlus Nord 2T et le dos de ce smartphone rappelle de vieux souvenirs liés au OnePlus One.

Alors que le OnePlus 10 Pro arrive très bientôt en Europe, la marque semble vouloir multiplier les références sur sa gamme Nord. Ainsi, un nouveau téléphone semble se préparer pour une sortie prochaine et il s’appellerait OnePlus Nord 2T. Or, le site 91mobiles prétend livrer le premier visuel de produit.

Et c’est presque un retour aux sources qui semble se préparer puisque de ce qu’on peut voir, le Nord 2T remettrait au goût du jour le look du OnePlus One. En 2014, ce smartphone avait marqué les esprits en étant proposé à un prix très attractif malgré des caractéristiques dignes des segments tarifaires plus élevés. Il tournait aussi sous CyanogenMod.

Il se distinguait aussi par son dos texturé à l’effet sableux bien marqué. Nous parlions à l’époque d’un toucher « peau de pêche » dans notre test. Or, l’image supposée du OnePlus Nord 2T partagée par 91mobiles rappelle fortement cette esthétique.

Le module photo, par contre, n’a rien avoir tant il apparait massif. Il logerait d’ailleurs trois capteurs. Aux dernières nouvelles, le OnePlus Nord 2T profiterait aussi d’un Dimensity 1300, d’un écran 90 Hz et d’une charge de 80 W. De quoi rappeler que les caractéristiques de nos smartphones ont sacrément évolué depuis 2014. Encore heureux !

Reste cependant encore à savoir quel sera le smartphone OnePlus qui profitera dès le deuxième trimestre 2022 de la charge à 150 W récemment dévoilée.

