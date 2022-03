Charge 150 W chez OnePlus : son vrai point fort n’est pas celui que vous croyez

C'est confirmé, un smartphone OnePlus va profiter, dès le deuxième trimestre 2022, d'une charge rapide SuperVooc de 150 W conçue par Oppo. C'est une bonne nouvelle, mais le plus gros avantage de cette technologie ne concerne pas le temps de recharge.

Les recharges rapides ont eu droit à leur heure de gloire au MWC 2022 et OnePlus n’est pas en reste. Il a en effet été confirmé que des smartphones de la marque allaient profiter d’une charge rapide de 150 W dès le deuxième trimestre. Surtout, cette nouveauté aurait un effet bénéfique sur la batterie du téléphone qui fait très envie.

Charge rapide et espérance de vie de la batterie

La marque cousine d’Oppo a en effet dévoilé une recharge rapide de 150 W intégrant une technologie maison appelée « Battery Health Engine » (BHE) et OnePlus aura la primeur sur cette innovation. Certes, le temps de charge annoncé donne envie — 5 min pour avoir 50 % d’énergie, 15 min % pour les 100 % –, mais ce sont surtout les promesses autour de la longévité de la batterie qui font saliver.

Oppo annonce en effet que la technologie BHE permet à la batterie du smartphone de garder 80 % de sa capacité initiale à 1600 cycles. Pour bien comprendre ce que cela signifie, deux rappels s’imposent. D’abord, il faut savoir qu’un cycle correspond à une utilisation de 100 à 0 % de la batterie (pas forcément d’une seule traite). Ensuite, la norme actuelle est plutôt fixée à 800 cycles. Oppo et OnePlus promettent donc de doubler l’espérance de vie de l’accumulateur.

Cette problématique a toujours été le grand challenge posé par les batteries lithium-ion. Malgré leurs nombreux avantages, celles-ci se dégradent irrémédiablement au fil du temps. La technologie BHE fait donc très envie. À raison d’un cycle par jour, il faudrait donc un peu plus de 4 ans avant de constater une perte de 20 % de la capacité initiale de la batterie. Il s’agirait d’une belle avancée par rapport au délai de deux ans constaté à l’heure actuelle avec le standard de 800 cycles.

Ne nous emballons pas trop vite non plus. Il faudra évidemment du temps pour vérifier si les dires d’Oppo et de OnePlus se confirment. Pour le fonctionnement de BHE, le groupe fournit quelques explications, mais celles-ci restent encore un peu vagues pour le moment.

On sait que deux mécanismes entrent en jeu : le premier permet une analyse en temps réel du« potentiel électrique de l’électrode négative de la batterie » afin d’ajuster avec précision le courant. Cela est censé éviter la perte de lithium sans compromettre l’efficacité de la charge. Le second agit sur la composition de l’électrolyte à l’intérieur de la batterie et prétend ainsi réduire l’usure des électrodes.

Soulignons aussi qu’une charge surpuissante de 240 W débarquera en 2023 chez Oppo.

