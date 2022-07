Le casque sans fil Beats Studio3 est lui aussi à moitié prix pour le Prime Day

C'est un peu l'autre casque audio d'Apple, mais surtout moins cher. Le Studio3 Wireless de Beats est aujourd'hui trouvable à seulement 169 euros chez Amazon pour le Prime Day, contre 349 euros habituellement.

Malgré une perte relative de notoriété ces dernières années, Beats reste un pionnier dans le domaine des casques audio grand public et la qualité de ses produits n’est plus à démontrer. La marque périphérique d’Apple profite elle aussi du Prime Day pour faire baisser le prix de son Studio3 Wireless avec pas moins de 180 euros de réduction.

Pourquoi ce casque est une bonne alternative aux autres références ?

Le design Beats

Une grosse autonomie de 40 h

Le son puissant et clair

L’apport de la puce W1 d’Apple pour une meilleure connexion avec les pareils de la marque.

Au lieu de 349 euros, le casque audio Beats Studio3 Wireless est aujourd’hui en promotion à 169 euros sur Amazon, et ce dans plusieurs coloris.

Un casque audio qui a tout du haut de gamme

En plus de la qualité de fabrication indéniable de la marque américaine, le Beats Studio3 Wireless conserve les lignes classiques des autres casques du constructeur. Côté confort, il propose des coussinets très confortables pour les oreilles malgré un poids de 260 grammes qui risque de se faire sentir sur le sommet du crâne après quelques heures d’écoute. Il est pliable pour se ranger facilement et est livré avec un étui de transport pour le protéger lors d’un déplacement par exemple.

Le Beats Studio3 a surtout la particularité d’embarquer la fameuse puce W1. Celle-ci est fabriquée par Apple et on la retrouve déjà dans les AirPods. Elle permet de faciliter la connexion avec un appareil de la marque ainsi que de permettre le transfert instantané de votre iPhone à votre iPad ou MacBook via votre compte iCloud. L’autre avantage concerne l’autonomie qui s’élève à près de 40 heures en écoute classique. La réduction de bruit fait tomber le tout à 22 heures, ce qui est déjà un très bon chiffre.

Un mode ANC correct, mais un son bien distinct de la concurrence

Le Beats Studio3 ne joue pas dans la même catégorie que Bose ou Sony du côté de la réduction de bruit active. Cependant, ce mode reste de qualité sans être réellement bluffant. Beats préfère mettre en avant le son clair et puissant, sans trop de distorsions lorsque le volume est poussé à fond. Le Beats Studio3 est équipé enfin d’un port USB-C pour récupérer 3 heures d’autonomie en seulement 10 minutes de charge et même d’un port jack 3,5 mm pour utiliser le casque avec un câble.

Amazon Prime Day 2022, c’est quoi ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 12 au 13 juillet 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Ne ratez pas les meilleures offres du Prime Day !

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.