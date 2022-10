Ce lot robot aspirateur + robot nettoyeur de la marque iRobot est à -50 %

Envie de vous décharger de la corvée de nettoyage des sols chez vous ? Voici une offre qui pourrait vous intéresser : Darty propose les iRobot Roomba i5+ et Braava jet M6138 pour seulement 729,99 euros au lieu de 1 399 euros.

Voici une offre bien singulière, mais extrêmement intéressante chez Darty en ce moment. Si vous aviez prévu d’investir dans un appareil de nettoyage domestique autonome pouvant à la fois aspirer et laver les sols, vous devriez envisager de faire baisser la facture avec ce nouveau deal. Darty propose en effet le iRobot Roomba i5+ et le iRobot Braava jet M6138 dans un bundle permettant de faire baisser la facture de moitié prix rien qu’en ajoutant les deux produits dans le panier.

Quels sont les points forts du combo iRobot Roomba i5+ et iRobot Braava jet M6138 ?

La qualité de fabrication

Le système de navigation et de cartographie efficace

L’application complète pour piloter les deux appareils

Aspiration + lavage pour le prix d’un

Les deux appareils sont affichés séparément à 699,99 euros chacun, pour un total donc de 1 399,98. L’offre en cours chez Darty vous fait obtenir les deux appareils (iRobot Roomba i5+ et iRobot Braava jet M6138) pour seulement 729,99 euros simplement en ajoutant les deux références dans le panier.

Un robot aspirateur solide, puissant et intelligent

Tout juste arrivé en France, I5+ de iRobot reste dans la même lignée que propose la marque depuis quelques années déjà. On retrouve un design tout en rondeur et compact qui va permettre à l’aspirateur robot de se faufiler assez efficacement entre les meubles et parfois en dessous grâce à sa hauteur de seulement 9,3 cm. L’aspiration de cette série i5 qui est 10 fois plus puissante que la série Roomba 600. On apprécie aussi la présence de la borne de recharge qui fait aussi office de contenant pour la vidange. Ce dernier peut contenir jusqu’à 60 jours de stockage et l’aspirateur peut revenir automatiquement afin de se recharger.

La grosse nouveauté de ce modèle concerne la fonction Smart Mapping, qui permet de créer une « carte intelligente » afin de les envoyer nettoyer certaines pièces en particulier, même via un assistant vocal. L’avantage est que cette application permet de relier plusieurs aspirateurs de la marque et de les faire fonctionner de concert l’un après l’autre sans que vous n’ayez besoin d’intervenir. Côté autonomie, le constructeur annonce entre 2 heures et 2h30 de fonctionnement sur une seule charge. Il faudra ensuite compter 2 à 3 heures pour recharger entièrement les batteries du Roomba.

Un autre robot laveur en complément

Mieux vaut avoir deux appareils efficaces qu’un seul qui fasse les choses à moitié, n’est-ce pas ? C’est ce que propose ce bundle avec la présence du Braava jet m6 de la même marque. Ce denier permet de passer un coup de polish après l’aspiration sur tous vos sols. Il suffit de fixer une lingette au robot et celui-ci sélectionne automatiquement le mode de nettoyage.

C’est d’ailleurs assez impressionnant de le voir travailler : il détecte le type de sol et lance un jet d’eau devant lui. Le Braava jet m6 peut détecter la présence d’un tapis et de la moquette pour éviter de passer dessus. Son réservoir de 50 cl permet de nettoyer de grands espaces, on peut également utiliser différentes lingettes en fonction du sol. Le jet m6 peut aussi laver la saleté pour vous dès lors qu’elle s’installe grâce au pulvérisateur de haute précision qui dissout la saleté et les taches tenaces sans éclabousser les meubles, les tapis et les murs. Grâce à l’application iRobot HOME ou votre assistant vocal Google ou Alexa, on peut lui demander de nettoyer immédiatement un endroit désigné. Il peut d’ailleurs fonctionner de concert avec les autres appareils de la marque comme le Roomba i5+ afin de prendre le relais automatique sans que vous n’ayez besoin de le lui dire.

Laissez un robot faire le ménage à votre place

Afin de comparer l’iRobot Roomba i5+ aux autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.