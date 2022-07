Ces opérateurs proposent la fibre à moins de 20 €/mois, qui sont-ils ?

Même si les prix n'ont pas tendance à évoluer du côté des box Internet, il reste encore très bas chez certains opérateurs. Nous avons fait la liste des offres à moins de 20 euros par mois pour que vous puissiez mieux faire votre choix.

Si la période est plutôt propice à la bousculade d’offres du côté des forfaits mobile, c’est un peu plus calme en ce qui concerne les box Internet fibre et ADSL. Ce n’est pas pour autant qu’il est impossible de faire de grosses économies ni de faire de bons choix dans votre installation d’Internet chez vous. Nous avons en effet sélectionné les meilleures offres à moins de 20 euros par mois du moment chez divers opérateurs,

Les meilleures offres Fibre à moins de 20 €/mois

Bbox Fit : 15,99 euros par mois pendant un an

L’offre Bbox Fit de Bouygues Telecom est aujourd’hui l’abonnement fibre le moins cher du marché. Cette offre se concentre sur l’essentiel tout en proposant une ligne fibre de qualité. Tout d’abord, cette offre vous fait disposer d’une ligne téléphonique avec des appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, en DOM, mais aussi dans plus de 110 pays en Europe.

Mais le plus intéressant, surtout pour le prix, c’est le volet Internet avec un débit débit fibre qui monte jusqu’à 400 Mb/s en téléchargement et en upload. De quoi pouvoir profiter de tout votre contenu vidéo en streaming jusqu’en 4K ou de jouer en ligne sans contraintes. Cerise sur le gâteau, dans le cadre d’un changement d’opérateur, c’est Bouygues Telecom qui fera les démarches pour résilier votre ancien abonnement sans démarche supplémentaire de votre part.

L’offre en cours chez Bouygues Telecom avec la Bbox Fit est à 15,99 euros par mois pendant 12 mois avec un engagement d’un an. Le prix passe ensuite à 30,99 euros mensuels.

Freebox Révolution : 19,99 euros par mois pendant un an

La Freebox Révolution n’est clairement pas la box la plus récente de cette sélection, mais son offre pas à rougir de la comparaison par rapport à la concurrence. Notez tout de même qu’il s’agit de la seule box de cette sélection à proposer un débit pouvant aller jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 600 Mb/s en envoi. De quoi profiter pleinement de toutes les possibilités offertes par la fibre à savoir la meilleure qualité de streaming possible sur les plateformes de VOD en 4K ou le cloud gaming dans les meilleures conditions possible.

Cette connexion Fibre n’arrive pas seule puisque l’on retrouve également une ligne téléphone fixe avec les appels en illimité uniquement vers les fixes en France, DOM et plus de 110 pays à l’étranger. La TV est également de la partie avec 220 chaînes dont 100 en HD, ainsi qu’à Freebox Replay grâce au Player TV inclus. Ce dernier dispose même d’un lecteur Blu-ray même si ce dernier propose le strict minimum sans le support des formats 4K UHD.

l’offre Freebox Révolution est au prix de 19,99 euros par mois pendant un an avec engagement d’un an avant de passer à 44,99 euros mensuels. Free offre jusqu’à 100 euros de remboursement sur les frais de résiliation.

La boîte Sosh : 19,99 euros par mois pendant un an

C’est sans doute le plus gros apport de l’offre Sosh : pouvoir profiter du réseau fibre de l’opérateur historique Orange. La boîte Sosh offre un débit théorique maximal de 300 Mbit/s, aussi bien en téléchargement qu’en envoi. C’est moins que ce peuvent offrir ses concurrents directs, mais c’est largement suffisant pour profiter d’une connexion à domicile de qualité et fiable, d’autant plus qu’il s’agit d’une vraie fibre de type FTTH avec une Livebox 5.

La boîte Sosh donne aussi accès à une ligne téléphonique fixe comprenant les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, dans les DOM et dans plus de 100 destinations internationales. La TV est présente, mais en option sur demande avec un accès gratuit à 72 chaînes depuis l’application TV d’orange sur smartphone, tablette et ordinateur. Vous pouvez si besoin opter pour un décodeur TV pour 5 euros supplémentaires par mois donnant automatiquement accès à plus de 140 chaînes une fois branchées à votre TV.

La boîte Sosh est actuellement au prix de 19,99 euros par mois pendant un an avec engagement avant de passer à 29,99 euros mensuels.

Vente privée Bemove Orange Livebox Fibre : 19,99 euros par mois pendant un an

Si l’opérateur Orange propose son offre Fibre au prix de 22,99 euros par mois, cette vente privée brade le prix de l’offre Livebox Fibre à 19,99 euros par mois la première année. Celle-ci comprend une ligne fibre FTTH de 500 Mb/s en téléchargement et en envoi, de quoi profiter d’une ligne Internet rapide et fiable pour tous vos usages : téléchargement, streaming, domotique, le tout sans la moindre perte de qualité. Tout comme avec Sosh vu plus haut, cette offre comprend la fourniture d’une Livebox 5

En plus d’Internet, on a aussi le droit à une ligne téléphonique fixe avec les appels illimités vers les téléphones fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations à l’étranger. Mais surtout, vous avez le droit à un bouquet TV complet avec un catalogue de 140 chaînes, dont certaines compatibles 4K UHD. Vous pouvez en profiter via la fourniture sur demande d’un un décodeur TV lui aussi compatible 4K.

Jusqu’au 2 août 2022, vous pouvez accéder à cette vente privée Fibre d’Orange à partir de ce lien. En renseignant votre adresse mail, vous découvrirez les offres exclusives d’Orange. Notez que la souscription à l’une de ces offres entraîne un engagement d’un an.

Quelles sont les meilleures offres fibre et ADSL ?

Afin de découvrir les autres offres disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre du moment !

