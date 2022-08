Ce balai aspirateur de chez Xiaomi ne coûte plus que 189 € grâce à cette offre

Sans être un Dyson, le Xiaomi Mi Vaccum Cleaner a de nombreux atouts. Il a d’ailleurs la particularité de passer la serpillère en plus de l’aspirateur. Il nettoie vos sols efficacement pour pas cher : 189 euros contre 299 euros de base.

En dehors de Dyson, on retrouve d’autres balais aspirateurs qui offrent des prestations tout aussi honorables et pour un prix bien plus accessible. C’est le cas de Xiaomi, avec son Mi Vacuum Cleaner G10. Ce dernier propose une puissance d’aspiration suffisamment efficace pour nettoyer les saletés sur vos sols, et possède même un réservoir d’eau pour passer la serpillère, en plus d’aspirer. Un atout qui le rend très intéressant face au leader du marché et se trouve aujourd’hui 110 euros moins cher.

Ce qu’il faut retenir sur le Cleaner G10 de Xiaomi

Un aspirateur polyvalent et très maniable ;

Une bonne puissance d’aspiration et un système de filtration ;

Une autonomie confortable ;

Petit plus : un réservoir d’eau pour passer la serpillère.

Vendu à 299 euros à sa sortie, puis remisé à 219 euros, le balai aspirateur Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 est actuellement remisé à 189,99 euros sur le site Rue du Commerce, soit près de 40 % de réduction.

Un balai aspirateur pratique au quotidien

Le Mi Vacuum Cleaner G10 de Xiaomi est un aspirateur sans fil et sans sac, pour garantir une totale liberté d’utilisation. Contrairement à un aspirateur « traineau », il peut être déplacé sans trop de difficultés, même entre les étages grâce à son poids léger (3,7kg). Cet aspirateur est d’une grande polyvalence qui se transforme en un aspirateur à main d’un simple clic, pour aspirer les saletés entre le siège arrière des voitures, dans les pliures des sièges avant ou entre les coussins de votre canapé.

Aspire et nettoie pendant une bonne heure

Pour nettoyer efficacement vos sols, le Cleaner G10 s’appuie sur un moteur d’une puissance jusqu’à 600 watts. Cela reste largement suffisant pour tous les sols, tapis et autres moquettes. Sa brosse avec une conception en V assure également une bonne aspiration. Il s’équipe d’un système de filtration à 12 cyclones pour la séparation de la poussière et de l’air. Cela permet de moins faire travailler le filtre de l’aspirateur et de prolonger la durée de vie des filtres. Mieux encore, Xiaomi tire son épingle du jeu en intégrant un réservoir d’eau magnétique, afin de passer l’aspirateur et la serpillière en une seule fois.

Xiaomi intègre un écran LCD en couleur pour pouvoir contrôler les différentes fonctionnalités, et afficher des informations comme l’état du filtre et la batterie restante. À ce propos, l’appareil garanti 65 minutes d’aspiration sans baisse de régime avec le mode de puissance maximale. Une fois votre session d’aspiration terminée, vous n’aurez plus qu’à accrocher le Cleaner G10 sur sa station fixée au mur. Et pour ce qui est du vidage de l’aspirateur, la capacité du bac à poussière est de 0.6 litre et un clic suffit pour ouvrir le réservoir et ainsi le vider facilement. Pas de risque de s’en mettre plein les mains. À noter, il faudra compter 3,5 heures pour le recharger.

